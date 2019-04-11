Суданская армия захватила власть в стране; президент задержан

Министр сообщил, что армия обеспечит порядок во время двухлетнего переходного периода, после чего последуют новые выборы, сообщает ВВС.

Руководить страной в это время будет военный совет.

Ибнуф также указал, что Судан на время закрыл границы.

Официальное новостное агентство SUNA сообщает, что влиятельная "Национальная служба разведки и безопасности" (NISS) выступила с заявлением, что во всей стране освободит всех политзаключенных".

В Касале и Портсудане, на востоке страны, не дождавшись выполнения обещаний, протестующие напали на здания NISS, рассказали свидетели.

Нападения на здания NISS произошли, несмотря на призывы организаторов протестов отказаться от нападений на чиновников и здания.

В свою очередь на улицы столицы Хартума были выведены бронетранспортеры и танки.

У штаба армии, где находится и официальная резиденция Башира и Министерство обороны, с субботы продолжаются протесты с требованием об отставке президента.

В понедельник службы безопасности неудачно попытались разогнать протестующих, но армия вмешалась, чтобы защитить демонстрантов.

Авал Ибнуф ранее сообщил, что вооруженные силы Судана не допустят погружения страны в хаос.