Суданская армия захватила власть в стране; президент задержан

Суданская армия переняла власть в стране, в свою очередь президент Омар аль Башир был свергнут и задержан, в четверг в телефонном разговоре сообщил министр обороны Судана Авад Ибнуф.
Министр сообщил, что армия обеспечит порядок во время двухлетнего переходного периода, после чего последуют новые выборы, сообщает ВВС.
Руководить страной в это время будет военный совет.
Ибнуф также указал, что Судан на время закрыл границы.
Официальное новостное агентство SUNA сообщает, что влиятельная "Национальная служба разведки и безопасности" (NISS) выступила с заявлением, что во всей стране освободит всех политзаключенных".
В Касале и Портсудане, на востоке страны, не дождавшись выполнения обещаний, протестующие напали на здания NISS, рассказали свидетели.
Нападения на здания NISS произошли, несмотря на призывы организаторов протестов отказаться от нападений на чиновников и здания.
В свою очередь на улицы столицы Хартума были выведены бронетранспортеры и танки.
У штаба армии, где находится и официальная резиденция Башира и Министерство обороны, с субботы продолжаются протесты с требованием об отставке президента.
В понедельник службы безопасности неудачно попытались разогнать протестующих, но армия вмешалась, чтобы защитить демонстрантов.
Авал Ибнуф ранее сообщил, что вооруженные силы Судана не допустят погружения страны в хаос.
80-летний Башир у власти находился на протяжении 30 лет. Протесты в Судане начались в декабре, протестующие обвинили правительство Башира в неумелом руководстве государством, в результате чего выросли цены на продукты и регулярно не хватает топлива.