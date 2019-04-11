Сейм отклонил запрос оппозиции об отставке Кариньша

За его отставку проголосовали 33, против - 58 депутатов Сейма.

Требование отставки связано с тем, что правительство не отменило компонент обязательной закупки (КОЗ) электроэнергии, хотя этого требовал парламент.

Запрос подписали исключенный из "KPV LV" Алдис Гобземс, внутренние оппозиционеры "KPV LV" Карина Спруде и Линда Лиепиня, Улдис Аугулис (СЗК) и несколько депутатов "Согласия".

Ранее комментируя запрос о его отставке, премьер сказал, что оппозиция делает свою работу, а правительство - свою.

Гобземс разместил этот запрос также в социальных сетях, а всего его подписали 11 депутатов. Запрос связан с призывом Сейма отменить компонент обязательной закупки (КОЗ), который правительство не выполнило.

Сейм поручил Министерству экономики рассмотреть возможности отменить КОЗ с 31 марта этого года, но с учетом прогнозов о тяжелых экономических последствиях отмены правительство решило не отменять КОЗ в названный срок.