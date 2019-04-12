"Туннель - это игра на выживание": в рижских подземных переходах орудует банда карманников

С журналистами связалась рижанка, которая рассказала о том, что в прошлом году попала в ловушку цыганок - у женщины молниеносно вытащили мобильный телефон из кармана.

"Как только я вошла в туннель, я заметила, что в конце стоят три женщины, как будто блокируя проход, где ходят люди", - указала она.

По словам пострадавшей, ее последняя "встреча" с цыганской бандой закончилась успешно, однако она заметила, что женщины сумели обмануть другого прохожего.

"Туннель - это как игра на выживание. Как только выходишь, чувствуешь себя счастливым, потому что никто тебя не задержал и не обокрал, только в отличие от игры это реальность с настоящими ощущениями", - подчеркнула она.

Журналисты Bez Tabu также поговорили с теми людьми, которые чаще всего находятся в окрестностях подземных переходов - попрошаек и тех, кто там работает. Все как один подтвердили: для воришек туннели представляют собой рабочее место.

"Здесь орудует банда: две, три женщины. Одна ворует, остальные прикрывают", - заявила некая рижанка в интервью с Bez Tabu.

Между тем в Госполиции журналистам рассказали, что на минувшей неделе в конкретном округе за воровство был задержан один человек.

"К сожалению, нужно давать себе отчет в том, что есть и другие люди. Советую жителям не вовлекаться в разговоры с подозрительнами лицами и сообщать нам. Этот округ мы можем включить в маршрут патрулирования, но, к сожалению, мы не можем поставить там сотрудника полиции на все сутки. Если складывается ситуация, в которой несколько людей навязываются, стоит либо пытаться просить помощи у прохожих, либо предупреждать этих лиц о том, что тут же будет вызвана полиция", - отметил заместитель начальника рижского латгальского участка Госполиции Олег Лосбергс в интервью с Bez Tabu.

Стражи порядка также предупредили, что карманные воры не выбирают своих жертв случайно, они их подыскивают заранее. Чаще всего карманники совершают свои преступления в общественных местах, где наблюдается большое скопление народа.

Чаще всего карманные кражи происходят именно в центре Риги: в общественном транспорте;

на остановках;

на вокзале;

на рынке;

в старом городе;

в подземных переходах;

в торговых центрах.