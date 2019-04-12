Найдено тело пропавшей в Приекуле 20-летней Синдии Роне

В Эмбутской волости был обнаружен труп женщины с признаками насильственной смерти. Был задержан мужчина 1986 года рожения - об этом сообщает Госполиция.

В свою очередь, по данным портала liepajniekiem.lv, неофициальная информация гласит, что тело девушки было обнаружено в колодце в Динсдурбе.

Полиция розыскивала девушку с 9 апреля - в тот день в последний раз ее видели в 12 часов дня в магазине. Задержанный мужчина уже попадал в поле зрения полиции. Сегодня Госполиция будет просить суд о применении меры пресечения в виде лишения свободы. Начато расследование, назначен ряд экспертиз.