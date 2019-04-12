Кейт Миддлтон может стать следующей королевой

Исследовательница полагает, что королева Елизавета II готовит себе преемницу, в качестве которой была выбрана Кейт. Как доказательство она приводит появление герцогини и королевы в Королевском колледже Лондона в середине марта.

"Кейт понемногу берет на себя новые обязательства за последние годы, чтобы не ударить в грязь лицом, когда придёт время.

Уильям и Кейт - любимые народом члены королевской семьи, люди были бы рады увидеть их на троне", - говорит Лонг.

Источник, близкий к королевской семье, утверждает, что королева "взяла Кейт под крыло". Также он добавил, что они вдвоём часами разговаривают на темы королевской жизни и монархии.

"Кейт долго шла к тому статусу, которым обладает на сегодняшний день. Но она готова", - говорит он.

Супруг Кейт Миддлтон принц Уильям - второй престолонаследник после своего отца принца Чарльза, однако последнего не очень жалует население.

Ранее сообщалось, что королева Елизавета II рассказала Кейт о том, как избежать нежелательных рукопожатий. Теперь Кейт не выпускает из рук свою сумочку-клатч.