Как выделяется розовый на сером! Кейт Миддлтон впервые вышла в свет вдвоем с королевой
37-летняя герцогиня Кембриджская Кэтрин накануне была удостоена небывалой чести - будучи почти восемь лет в браке с принцем Уильямом, она впервые одна сопровождала 92-летнюю королеву Елизавету II во время официального визита - дамы посетили Королевский колледж в Лондоне.
Собравшаяся в ожидании начала мероприятия публика обратила особое внимание на один очень трогательный момент - обе монаршие особы, сидя в автомобиле, были прикрыты на двоих одним пледом, который согревал их коленки.
The Queen & future Queen are sharing a blanket is the cutest thing ever 😍 pic.twitter.com/5wK7sOfTms— The Cambridge Family (@cambridgecrown) March 19, 2019
Герцогиня Кембриджская была одета в серое платье-пальто с расклешенной юбкой от Catherine Walker и черную шляпку,
что позволило Ее Величеству королеве в розовом костюме Stewart Parvin и шляпке в тон удачно выделиться на ее фоне.
Дополнили яркий образ Елизаветы II ее любимые лакированные туфли с круглым носом и небольшим каблуком от Anello & Davide, черные перчатки и небольшая сумочка.
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