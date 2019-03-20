Ср, 20.03.2019
Смешно, когда темнокожий игрок выступает за сборную России. Павел Погребняк, футболист
  • RUS TVNET
  • Красотка
  • Мода
  • Как выделяется розовый на сером! Кейт Миддлтон впервые вышла в свет вдвоем с королевой

Как выделяется розовый на сером! Кейт Миддлтон впервые вышла в свет вдвоем с королевой
И под одним пледиком...

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

ФОТО: AFP/SCANPIX

37-летняя герцогиня Кембриджская Кэтрин накануне была удостоена небывалой чести - будучи почти восемь лет в браке с принцем Уильямом, она впервые одна сопровождала 92-летнюю королеву Елизавету II во время официального визита - дамы посетили Королевский колледж в Лондоне.

Собравшаяся в ожидании начала мероприятия публика обратила особое внимание на один очень трогательный момент - обе монаршие особы, сидя в автомобиле, были прикрыты на двоих одним пледом, который согревал их коленки.

Герцогиня Кембриджская была одета в серое платье-пальто с расклешенной юбкой от Catherine Walker и черную шляпку,

что позволило Ее Величеству королеве в розовом костюме Stewart Parvin и шляпке в тон удачно выделиться на ее фоне.

Дополнили яркий образ Елизаветы II ее любимые лакированные туфли с круглым носом и небольшим каблуком от Anello & Davide, черные перчатки и небольшая сумочка.

ФОТО: AFP/Scanpix

ФОТО: AFP/Scanpix

Больше фото смотрите в нашей галерее!

Читать также

Актуально

НАВЕРХ