Как выделяется розовый на сером! Кейт Миддлтон впервые вышла в свет вдвоем с королевой

37-летняя герцогиня Кембриджская Кэтрин накануне была удостоена небывалой чести - будучи почти восемь лет в браке с принцем Уильямом, она впервые одна сопровождала 92-летнюю королеву Елизавету II во время официального визита - дамы посетили Королевский колледж в Лондоне.