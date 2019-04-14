Он был "отлучен от путинских медиа". На что живет Парфенов, и принял ли его YouTube?

В 2004 году выдающийся телевизионщик Леонид Парфенов "был отлучен от путинских медиа". Спустя 15 лет он ходит с селфи палкой, записывает "Парфенон" для своего YouTube-канала, а недавно там же возродил и проект "Намедни". Зачем YouTube нужен Парфенову, и нужен ли Парфенов YouTube, попыталась выяснить Ксения Собчак в очередном выпуске "Осторожно, Собчак".
Как все начиналось?
Из выпуска мы узнаем, что Леонид Парфенов некоторое время назад начал задаваться вопросом о новой аудитории для "Намедни" [продолжает писать книги этой серии], на что его приятель, журналист Андрей Лошак [работал в "Намедни" с 2001 по 2004 год] ответил, "надо к Дудю идти".
По его словам, собственно он их и свел: Парфенов дал интервью на YouTube-канале "вДудь", где и возникла идея, что "Лёня должен делать свой канал".
"Зернышко было заронено, и я начал его подначивать, приводить разных YouTube-продюсеров, пока он наконец с Овчеренко не договорился", - рассказал Лошак.
О продюсерах и знатоках
При этом сам Леонид Парфенов подчеркнул, что люди, которые профессионально занимаются YouTube, сами не знают, что выстрелит, а что нет. По его мнению, его аудитория - та же, что и покупает его книги, следит за его работами.
"Мне никто не смог объяснить, как подписка растет, а просмотры падают? Ничего они не могут сказать. Ничего", - поделился он о помощниках в продвижении его канала.
Также он рассказал, кто в основном смотрит его выпуски:
"По социологии, больше всего канал смотрят люди в возрасте 25-35 лет. Мужчин 62%, но не совсем это маскулинная программа".
Откуда деньги?
Парфенов признался, что YouTube ему никаких существенных заработков не принес.
"Я им занимаюсь, потому что мне это кажется чем-то ценным и нужным в медийном существовании", - пояснил он.
Собчак привела опубликованные доходы блогеров социальной сети YouTube, согласно которым Парфенов заработал 22,9 млн рублей (приблизительно 315 тысяч евро). Парфенов прокомментировал, что это не соответствует действительности и было сильно завышено.
"Они же исходили без затрат, какой-то брутто. Не знаю, откуда они взяли", - подытожил он.
Он рассказал, что на самом деле его книги очень много приносят:
"Этот проект продолжает жить, и тома перевыпускаются и перевыпускаются, более того, уже новое издательство заново купило лицензию на фотографии и опять переиздает, и все-таки опять рентабельно снова купить права на эти иллюстрации, а это 25 000 евро на одном томе, и запустить том в продажу, и это по-прежнему капает и мне, и им".
Не староват ли Парфенов для YouTube тусовки?
Собчак задалась вопросом, нет ли у Парфенова ощущения "как будто люди более старшего возраста пришли на дискотеку, где тусуется молодежь?".
Он ответил, что не чувствует себя в этом контексте:
"Я не вижу, что тут слева, что справа. Кто тут другие на этой дискотеке? Я других особо не смотрю.
У меня нет ощущения, что Дудь так уж моложе меня. Делает он вполне себе олдскульный продукт, по форме.
От того, что там сидит Face и кроет всех матом, не от этого рождается современность. Это классические три камеры, восьмеркой снимают, крупняк...".
Отношения с Эрнстом и федеральным ТВ
Несколько раз с разными подводками Ксения пыталась выяснить, не жалел ли Парфенов потерянных отношений с Константином Эрнстом, с которым бок о бок проработал на телевидении много лет.
Для контекста зрителю приводится отрывок речи Парфенова на профессиональной премии имени Листьева в 2010 году:
"Журналистские темы, а с ними и вся жизнь, окончательно поделились на проходимые по ТВ и непроходимые по ТВ. За всяким политически значимым эфиром угадываются цели и задачи власти, ее настроение, отношение, ее друзья и недруги. Инстуционально это и не информация вовсе, а властный PR или анти-PR".
После этого отрывка Парфенов прокомментировал, что с 2010 года заказов не имел. Ему по сути никогда и никто не объяснял, почему вход на федеральные каналы для него закрыт. В то же время об этой речи он никогда не жалел и о разрыве отношений с Эрнстом тоже:
"Мы разные люди, по-разному проживаем жизнь. Я такой. Что мне делать с собой? Я другого сказать не мог. Я не склонен к самоанализу. Мы не такими уж друзьями были. Нас жизнь развела, и это нормально".
О будущем
На вопрос о самом ярком пике в своей журналисткой карьере, Парфенов ответил:
"Мне очень здорово живется сейчас. Четыре проекта одновременно - это буквально перебегаешь от станка к станку".
Ранее он подробно продемонстрировал свою текучку.
"Вот сегодняшний день - одновременно крутятся четыре веретена в медийном комбинате:
- "Парфенон" будет выложен сейчас - я с утра исправлял предмастер;
- На этой неделе заканчивается монтаж "Намедни 1947", и он будет в следующий понедельник, но это тоже требует участия;
- У нас снимаются "Русские грузины";
- И я пишу том 20-е годы "Намедни".
Вот четыре веретена, между которыми я и разрываюсь".
Он признался, что федеральному телевидению он не нужен:
"И слава богу! И мне не нужно ни к кому встраиваться. Я уже никогда в жизни не пойду ни на какую летучку. И слава тебе Господи. Я вообще не могу представить, чтобы я в офис какой-то приехал".
Немножко фана
Уже после выхода выпуска телеграм-канал Mestame сообщил, что видео редакторы Собчак вместо фотографии молодого Парфенова показали снимок фронтмена The Rolling Stones Мика Джаггера.
"Смолоду похож, но все-таки я не он", - написал Парфенов в личном сообщении Ксении Собчак, отметив, что ошибка редакторов ему польстила.
"Выросли поколения, которые путают дедушек", - добавил журналист.
Собчак извинилась и пообещала наказать виновника.
Meduza добавила, что на сходство Джаггера и Парфенова еще в 2005 году указывал блогер Рустем Адагамов. В поисковиках фотографию британского исполнителя действительно можно найти по запросу "молодой Леонид Парфенов".
Видео: Блоггер ЛЕОНИД ПАРФЕНОВ в "ОСТОРОЖНО, СОБЧАК"