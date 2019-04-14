Он был "отлучен от путинских медиа". На что живет Парфенов, и принял ли его YouTube?

Как все начиналось?

Из выпуска мы узнаем, что Леонид Парфенов некоторое время назад начал задаваться вопросом о новой аудитории для "Намедни" [продолжает писать книги этой серии], на что его приятель, журналист Андрей Лошак [работал в "Намедни" с 2001 по 2004 год] ответил, "надо к Дудю идти".

По его словам, собственно он их и свел: Парфенов дал интервью на YouTube-канале "вДудь", где и возникла идея, что "Лёня должен делать свой канал".

"Зернышко было заронено, и я начал его подначивать, приводить разных YouTube-продюсеров, пока он наконец с Овчеренко не договорился", - рассказал Лошак.

О продюсерах и знатоках

При этом сам Леонид Парфенов подчеркнул, что люди, которые профессионально занимаются YouTube, сами не знают, что выстрелит, а что нет. По его мнению, его аудитория - та же, что и покупает его книги, следит за его работами.

"Мне никто не смог объяснить, как подписка растет, а просмотры падают? Ничего они не могут сказать. Ничего", - поделился он о помощниках в продвижении его канала.

Также он рассказал, кто в основном смотрит его выпуски:

"По социологии, больше всего канал смотрят люди в возрасте 25-35 лет. Мужчин 62%, но не совсем это маскулинная программа".

Откуда деньги?

Парфенов признался, что YouTube ему никаких существенных заработков не принес.

"Я им занимаюсь, потому что мне это кажется чем-то ценным и нужным в медийном существовании", - пояснил он.

Собчак привела опубликованные доходы блогеров социальной сети YouTube, согласно которым Парфенов заработал 22,9 млн рублей (приблизительно 315 тысяч евро). Парфенов прокомментировал, что это не соответствует действительности и было сильно завышено.

"Они же исходили без затрат, какой-то брутто. Не знаю, откуда они взяли", - подытожил он.

Он рассказал, что на самом деле его книги очень много приносят:

"Этот проект продолжает жить, и тома перевыпускаются и перевыпускаются, более того, уже новое издательство заново купило лицензию на фотографии и опять переиздает, и все-таки опять рентабельно снова купить права на эти иллюстрации, а это 25 000 евро на одном томе, и запустить том в продажу, и это по-прежнему капает и мне, и им".

Не староват ли Парфенов для YouTube тусовки?

Собчак задалась вопросом, нет ли у Парфенова ощущения "как будто люди более старшего возраста пришли на дискотеку, где тусуется молодежь?".

Он ответил, что не чувствует себя в этом контексте:

"Я не вижу, что тут слева, что справа. Кто тут другие на этой дискотеке? Я других особо не смотрю.

У меня нет ощущения, что Дудь так уж моложе меня. Делает он вполне себе олдскульный продукт, по форме.