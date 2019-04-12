Хакеры Anonymous пригрозили отомстить британским властям за арест Ассанжа

Члены хакерской группы Anonymous потребовали от властей Великобритании освободить основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. В противном случае хакеры намерены нанести ответный удар. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте группы.

"Отпустите Ассанжа или вы поплатитесь!" - говорится в заявлении. Его авторы утверждают, что Ассанжа "любят люди по всему миру, особенно те, кто способен видеть сквозь пропаганду, которая оправдывает внешнюю политику США и их союзников".

Хакеры отметили, что Ассанж стал врагом как демократов, так и республиканцев в США. Сначала он опубликовал документы о "военных преступлениях администрации Джорджа Буша", а впоследствии, перед президентскими выборами 2016 года, рассказал о коррупции в окружении кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон.

В заявлении хакеров подчеркивается, что каждый чиновник, причастный к аресту Ассанжа, теперь должен "трястись от страха". На таких "врагов народа" члены Anonymous готовы обрушить всю мощь интернета.

Авторы заявления отмечают, что в течение последних недель был упущен шанс спасти Ассанжа от ареста. Несмотря на тревожные сообщения о готовящемся задержании граждане Великобритании не встали на защиту журналиста в живую цепь вокруг посольства Эквадора. Теперь же хакеры рассчитывают, что на судьбу Ассанжа могут повлиять масштабные протесты, сравнимые с движением "желтых жилетов" во Франции.

Ранее в защиту Ассанжа выступил ряд правозащитных организаций. Так, Human Rights Watch заявила, что возможная экстрадиция Ассанжа в США "могла бы иметь опасные последствия для журналистов в цифровой век", особенно учитывая откровенную враждебность администрации [президента США Дональда] Трампа по отношению к ведущим СМИ.

Human Rights Watch рекомендовала властям Великобритании при принятии решения по вопросу выдачи Ассанжа США "учесть его физическое и умственное состояние, а также вероятные условия содержания [под стражей] в Соединенных Штатах человека, обвиняемого в преступлениях, затрагивающих национальную безопасность". Правозащитники в связи с этим напоминают, что сотрудники ООН резко критиковали американские власти за нарушение Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания во время досудебного содержания под стражей бывшего рядового сухопутных войск США, аналитика военной разведки Брэдли Мэннинга.

Комитет защиты журналистов (КЗЖ) отметил, что на данный момент основателю WikiLeaks предъявлены обвинения "по одному пункту в попытке получить несанкционированный доступ к компьютеру".

В документе подчеркивается, что Ассанжу не предъявили обвинений непосредственно за публикацию секретных данных, полученных им от бывшего рядового сухопутных войск США, аналитика американской военной разведки Брэдли Мэннинга. Такой шаг, по оценке КЗЖ, "имел бы широкие негативные последствия для свободы прессы". Вместе с тем, как указывают представители комитета, власти США интерпретируют взаимодействие Ассанжа с Мэннингом как часть преступного сговора.