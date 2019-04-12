В Луизиане сына полицейского арестовали за поджог "черных" церквей

21-летний Холден Мэтьюс был арестован в среду, 10 апреля. Молодому человеку предъявили обвинения в трех поджогах. К счастью, поджоги не привели к смертям или травмам людей, однако они пробудили болезненные воспоминания о периоде гражданской войны в США.

Мэтьюс совершил поджоги в трех баптистских церквях, которые пользуются популярностью у афроамериканцев, в городе Опелусас 26 марта, 2 апреля и 4 апреля.

Губернатор Луизианы Джон Бел Эдвардс заявил, что совершенные Мэтьюсом "злые деяния" напомнили об "очень темном прошлом полном запугивания и страха".

Как указал политик, поджог был совершен "развратным индивидом". Эдвардс также добавил: "Ненависть не входит в ценности Луизианы".

В местной пожарной службе журналистам рассказали, что Мэтьюсу может грозить 45 лет тюремного заключения - по 15 лет за каждый поджог.

Начальник полиции региона, в котором были совершены поджоги, Бобби Гуидроз заявил, что отец преступника Рой Мэтьюс ничего не знал о действиях своего отпрыска и "потерял самообладание", когда его проинформировали об этом.

По словам Гуидроза, Рой Мэтьюс помог арестовать своего сына, приведя его в место, где полицейские могли задержать юношу без ЧП. Как указали стражи порядка, Холден Мэтьюс не сопротивлялся полиции во время ареста. У него не было судимости и истории насилия.

Сообщается, что Мэтьюс был фанатом музыки стиля black metal. Кроме того на его странице в соцсети Facebook указана информация о том, что юноша является солистом и автором песен heavy metal группы Vodka Vultures.

Он также комментировал публикации о блэк-металлисте и нео-нацисте Кристиане "Варге" Викернесе, которого посадили в тюрьму в 1994 году за убийство и поджог церквей в Норвегии.