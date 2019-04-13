Опрос: большинство жителей Латвии удовлетворено работой своего самоуправления

34% опрошенных были недовольны, 58% - более или менее довольны, в том числе 14% - полностью удовлетворены работой своего самоуправления.

Как отметил руководитель SKDS Арнис Кактиньш, в целом показатели оценки работы самоуправлений держатся на таком уровне с 2013 года, а до этого отношение жителей к работе самоуправлений было более критическим.

Во время финансово-экономического кризиса в 2009 году 52%, в 2010 году - 48% опрошенных были недовольны работой своего самоуправления.

В начале 2016 года полностью удовлетворены работой своего самоуправления были 15% опрошенных, 43% были скорее удовлетворены и только 30% были недовольны работой местных властей.