Задержан мужчина, ударивший своего собутыльника топором несколько раз

11 апреля Государственная полиция получила информацию о том, что из заброшенного частного дома в Сигулде в больницу был доставлен раненый мужчина.
Сотрудники правоохранительных органов начали расследование, чтобы выяснить обстоятельства происшествия. Выяснилось, что в заброшенном доме отдыхала компания из нескольких людей.
Распивались алкогольные напитки. Между двумя мужчинами из компании разгорелся конфликт, в результате которого один из них взял топор и ударил им второго несколько раз по голове. После содеянного он убежал с места происшествия.
Немедля была вызвана скорая помощь, которая доставила пострадавшего в медицинское учреждение.
Сотрудникам полиции удалось задержать подозреваемого недалеко от места преступления.
В момент задержания мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Мужчина 1962 года рождения уже ранее попадал в поле зрения полиции.
В связи со случившимся возбуждено уголовное дело за попытку убийства.
За преступление мужчине грозит пожизненное заключение или лишение свободы сроком от пяти до 20 лет с последующим полицейским надзором в течение трех лет.
12 апреля к задержанному была применена мера пресечения в виде заключения.