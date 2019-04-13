Задержан мужчина, ударивший своего собутыльника топором несколько раз

Сотрудники правоохранительных органов начали расследование, чтобы выяснить обстоятельства происшествия. Выяснилось, что в заброшенном доме отдыхала компания из нескольких людей.

Распивались алкогольные напитки. Между двумя мужчинами из компании разгорелся конфликт, в результате которого один из них взял топор и ударил им второго несколько раз по голове. После содеянного он убежал с места происшествия.

Немедля была вызвана скорая помощь, которая доставила пострадавшего в медицинское учреждение.

Сотрудникам полиции удалось задержать подозреваемого недалеко от места преступления.

В момент задержания мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Мужчина 1962 года рождения уже ранее попадал в поле зрения полиции.

В связи со случившимся возбуждено уголовное дело за попытку убийства.

За преступление мужчине грозит пожизненное заключение или лишение свободы сроком от пяти до 20 лет с последующим полицейским надзором в течение трех лет.