Сб, 13.04.2019

Задержан мужчина, ударивший своего собутыльника топором несколько раз

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Топор. Иллюстративное фото

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

11 апреля Государственная полиция получила информацию о том, что из заброшенного частного дома в Сигулде в больницу был доставлен раненый мужчина.

Сотрудники правоохранительных органов начали расследование, чтобы выяснить обстоятельства происшествия. Выяснилось, что в заброшенном доме отдыхала компания из нескольких людей. 

Распивались алкогольные напитки. Между двумя мужчинами из компании разгорелся конфликт, в результате которого один из них взял топор и ударил им второго несколько раз по голове. После содеянного он убежал с места происшествия. 

Немедля была вызвана скорая помощь, которая доставила пострадавшего в медицинское учреждение.

Сотрудникам полиции удалось задержать подозреваемого недалеко от места преступления.

В момент задержания мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Мужчина 1962 года рождения уже ранее попадал в поле зрения полиции.

В связи со случившимся возбуждено уголовное дело за попытку убийства. 

За преступление мужчине грозит пожизненное заключение или лишение свободы сроком  от пяти до 20 лет с последующим полицейским надзором в течение трех лет.

12 апреля к задержанному была применена мера пресечения в виде заключения.

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