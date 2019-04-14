В США выходили аномально маленького ребенка - с ладошку!
В американском штате Коннектикут врачи выходили малыша, который при рождении весил около 300 граммов, сообщает издание New York Post.
Коннор Флорио появился на свет 13 июля 2018 года. Тогда медики обнаружили у аномально маленького новорожденного затрудненное дыхание, кровотечение в мозге, проблемы с уровнем сахара в крови и заболевание глаза.
Специалисты двух клиник в течение девяти месяцев выхаживали ребенка и в конце концов отправили его домой. Теперь вес Коннора составляет 2,7 килограмма.
"Я не могла поверить, что его выписали. Я осознала это, только когда мы сели в машину и довезли его до дома", - призналась мама мальчика Джейми Флорио.
29-летняя женщина говорит, что Коннор очень любит играть с игрушками, рассматривать себя в зеркале, следить за людьми и принимать ванну.
Лечащий врач малыша заключил, что его здоровье практически восстановилось и вскоре он вполне сможет обходиться без кислородной маски.
"Коннор очень энергичный и улыбчивый. Видно, что он активно развивается", - добавил доктор.
Напомним, в конце февраля сообщалось, что в Японии из больницы выписали младенца, который при рождении весил 268 граммов. Мальчик появился на свет в результате экстренного кесарева сечения на 24-й неделе беременности (нормальный срок - 38 недель) и на тот момент целиком умещался в двух ладонях взрослого человека.