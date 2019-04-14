Вс, 14.04.2019

В США выходили аномально маленького ребенка - с ладошку!
Невероятно, но факт!

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ФОТО: facebook.com/Blythedale

В американском штате Коннектикут врачи выходили малыша, который при рождении весил около 300 граммов, сообщает издание New York Post.

Коннор Флорио появился на свет 13 июля 2018 года. Тогда медики обнаружили у аномально маленького новорожденного затрудненное дыхание, кровотечение в мозге, проблемы с уровнем сахара в крови и заболевание глаза.

Специалисты двух клиник в течение девяти месяцев выхаживали ребенка и в конце концов отправили его домой. Теперь вес Коннора составляет 2,7 килограмма.

"Я не могла поверить, что его выписали. Я осознала это, только когда мы сели в машину и довезли его до дома", - призналась мама мальчика Джейми Флорио.

29-летняя женщина говорит, что Коннор очень любит играть с игрушками, рассматривать себя в зеркале, следить за людьми и принимать ванну.

Лечащий врач малыша заключил, что его здоровье практически восстановилось и вскоре он вполне сможет обходиться без кислородной маски.

"Коннор очень энергичный и улыбчивый. Видно, что он активно развивается", - добавил доктор.

Напомним, в конце февраля сообщалось, что в Японии из больницы выписали младенца, который при рождении весил 268 граммов. Мальчик появился на свет в результате экстренного кесарева сечения на 24-й неделе беременности (нормальный срок - 38 недель) и на тот момент целиком умещался в двух ладонях взрослого человека.

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