В США выходили аномально маленького ребенка - с ладошку!

Коннор Флорио появился на свет 13 июля 2018 года. Тогда медики обнаружили у аномально маленького новорожденного затрудненное дыхание, кровотечение в мозге, проблемы с уровнем сахара в крови и заболевание глаза.

Специалисты двух клиник в течение девяти месяцев выхаживали ребенка и в конце концов отправили его домой. Теперь вес Коннора составляет 2,7 килограмма.

"Я не могла поверить, что его выписали. Я осознала это, только когда мы сели в машину и довезли его до дома", - призналась мама мальчика Джейми Флорио.

29-летняя женщина говорит, что Коннор очень любит играть с игрушками, рассматривать себя в зеркале, следить за людьми и принимать ванну.

Лечащий врач малыша заключил, что его здоровье практически восстановилось и вскоре он вполне сможет обходиться без кислородной маски.

"Коннор очень энергичный и улыбчивый. Видно, что он активно развивается", - добавил доктор.