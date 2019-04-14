"Ну как я так умру - молодой и незамужней?" Аболтиня о болезни, семье и о себе "как загнанном зверьке"
"Это ощущение загнанного зверька полностью еще не пропало. Но оно отступает", - призналась экс-политик, а ныне дипломат, посол Латвии в Италии, Сан-Марино и на Мальте Солвита Аболтиня в недавнем интервью журналу Ieva.
"Она немного сменила стрижку и избавилась от напряжения времен политики. Чуть оттаяла. Жалеет ли она о чем-нибудь?"
- именно так начал свой рассказ о теперешней жизни Аболтини популярный женский журнал.
В интервью изданию Солвита Аболтиня призналась, что теперь в Италии у нее есть физическая возможность немного дистанцироваться от событий в Латвии.
Она не скрывает, что ей нравится ощущение того, что можно раствориться в толпе и побыть просто туристом или местным.
Экс-политик абсолютно четко осознает, что тот образ, который вызвал всеобщую неприязнь, был создан искусственно.
"Возможно, моим политическим конкурентам и партнерам в коалиции не нравился мой острый язык? Может, от меня ждали, что в некоторых ситуациях я промолчу - а я так не делаю. А бьют по прическам и костюмам или по телохранителям.
Это было из серии: "Ну не нравится она мне! Я не знаю, почему, но не нравится!" - прокомментировала Солвита Аболтиня нелюбовь к ней в Латвии.
Говоря о своей ошибке, экс-политик признает, что брала на себя слишком много - создала такой условный образ железной леди, которая может все.
"И тогда ты сама начинаешь думать, что можешь все, и пропадает черта между придуманным и тем, что ты на самом деле можешь.
В какой-то момент я осталась одна и продолжала бороться одна - как зверек, загнанный в угол. Может, стоило сдаться раньше?" - рассуждает она.
В то же время Солвита Аболтиня считает, что нельзя повернуть время вспять и что-то изменить.
"Меня можно было бить за то, что я часто поступаю нетрадиционно, выхожу за рамки. Было ли это ошибкой?" - задается она риторическим вопросом.
Галерея: Солвита Аболтиня
Ныне посол Аболтиня призналась, что такая должность действительно может оказаться разрушающей для семьи:
"В министерстве много примеров того, что, если супруг не переезжает, это может быть разрушительно для семьи.
Перед тем как уйти в политику, я завершила свою карьеру дипломата именно по этой причине - я понимала, что сохранить семью иначе не удастся.
Дети были маленькие, у мужа были деловые наработки в Латвии, он не мог их бросить.
Сейчас моя история сложная, потому что мои мужчины остались в Латвии, а мы, девочки, - в Италии.
Муж ездит, насколько может себе это позволить, и пробует найти бизнес, связанный с Италией, чтобы мы могли быть вместе побольше.
Но сейчас наша совместная жизнь происходит между самолетами. Сын играет здесь (в Латвии) в баскетбол, поэтому, чтобы посмотреть на него, мне приходится ехать самой".
Галерея: Аккредитация Аболтини в качестве посла
Экс-политик разоткровенничалась и об отношениях с мужем, которые немного напоминают мексиканский сериал. Дело в том, что с нынешним супругом у нее были отношения еще в молодости, но замуж она вышла за другого, а потом снова встретилась с первой любовью.
Аболтиня пояснила, почему все так странно получилось:
"На тот момент в моей жизни была история с операциями и болезнью, было подозрение на рак, и я подумала: ну как я так умру - молодой и незамужней?
Янис (нынешний муж) на тот момент разошелся с первой женой и, наверно, не был готов к новому браку. А я должна была выйти замуж. Когда латышская девушка, выучившись на юриста, оканчивает ВУЗ, она думает - так-так, я пойду работать в женский коллектив, кто же меня тогда возьмет в жены?
И тогда был такой мексиканский сериал с моим первым мужем Раймондом, который сказал, что Янис меня в жены не возьмет и друзьям обо мне не рассказывает. Потом состоялся разговор с Янисом, и он так и сказал, как говорил Раймонд. Так я поняла, что Раймонд прав и необходимо выходить за него".
Это не был лишь брак по расчету, у пары было и хорошее время, просто все происходит так, как решено сверху.
Детей и имущества у них не было, развод не был сложным, хотя, по признанию Аболтини, любой развод травмирует женщину.
В то же время она понимала, что не может прожить всю жизнь не с тем человеком.
Аболтиня рассказала, что с нынешним мужем Янисом тоже не сразу все сложилось. По ее словам, он очень старался, чтобы снова быть вместе с ней, и они поженились намного позднее - уже после того, как появились дети.
Солвита Аболтиня также немного рассказала и о детях - близнецам в этом году исполнилось 18 лет!
Сын живет в Латвии, а дочь Анна - с ней в Италии. Как оказалось, в школе Анну унижали из-за того, что она "дочь Аболтини". Теперь, в Италии, девушка наконец любит ходить в школу.
Рассказала Аболтиня и том, что дети дались ей тяжело - в свое время доктор убедила ее во внематочном оплодотворении. Были две попытки, первая из которых не была успешной, а со второй и появились дети. В семье они никогда не обсуждали это, хотя это и не секрет - появились дети поздно - на тот момент Аболтине было 38 лет.
Галерея: Презентация книги Аболтини "Varēt" ("Мочь")