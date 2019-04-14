Территориальная реформа: только на платформу планирования VARAM потратит 140 000 евро

Разработка платформы геопространственного планирования административно-территориальной реформы обойдется Министерству охраны среды и регионального развития (VARAM) в 140 000 евро с учетом налога на добавленную стоимость, свидетельствует информация на сайте Электронной системы закупок.
Договор заключен с картографическим издательством Jāņa sēta, которое должно до 1 июня 2020 года разработать платформу пространственного планирования.
Как ранее сообщил агентству LETA руководитель издательства Янис Турлайс, при разработке платформы будет сделан упор на предпринимательскую деятельность и региональное происхождение добавленной стоимости.
Будет дано также заключение экспертов о предложенной VARAM платформе.
3 июня 2019 года издательство должно представить VARAM первый, 2 декабря 2019 года - второй промежуточный доклад.
Как сообщалось, VARAM разработало новую карту самоуправлений Латвии, которая предусматривает сокращение их количества со 119 до 35.