Машино счастье в Латвии: "У него настолько глубокая душа, что там можно поселить целый мир!"
Русский TVNET продолжает проект о русскоязычных девушках из Латвии, нашедших свое счастье с любимыми из-за рубежа и сменивших место проживания. Второй его героиней, как вы уже знаете, стала Мария, которая, казалось, не совсем вписывалась "в формат задуманного", но ее история показалась нам интересной и заслуживающей внимания.
Напомним, Мария Санюк - уроженка Калининграда. Случайное знакомство с молодым человеком на концерте привело ее к смене страны проживания и свадьбе через пять месяцев.
На вопрос о том, как они решились официально оформить отношения спустя всего несколько месяцев после знакомства, Маша честно ответила, что
решение нашлось само: замужество - это был единственный легальный способ находиться в Латвии с человеком, который ей дорог.
"Это было предложение выйти замуж от меня - ему", - смеясь, призналась девушка в нашем первом сюжете. И сейчас она понимает, как ей повезло.
Сегодня пара живет в Юрмале, куда мы и позвонили. И в ходе разговора узнали много интересного. Например, как Виталий похудел на 30 килограммов, чем они занимаются, насколько сходятся во вкусах, как оценивают достижения друг друга, а главное - каким образом уживаются в быту два творческих человека?
Об этом был наш второй фрагмент видеозвонка.
В заключение беседы Маша рассказала, как переезжала в Латвию из России вместе с любимым котом, поделилась их с Виталием планами на ближайшее будущее и призналась, что по-настоящему счастлива с ним.
На вопрос, что она больше всего ценит в своем муже она ответила:
"Он очень добрый и очень отзывчивый человек. У него настолько глубокая душа, что там можно поселить целый мир, и он будет дарить всем свою доброту.
Точно так же он относится и ко мне. Я считаю, что мне повезло с этим человеком, честное слово!".
О том, ссорятся ли молодые люди и как это происходит, не бывает ли им скучно вдвоем, а также изменились ли их отношения после почти трех лет совместной жизни - в нашем заключительном фрагменте видеозвонка.
Просьба по-прежнему одна - не судите строго! Возможны технические неполадки - связь по Скайпу, сами понимаете... К тому же это полный экспромт без каких-либо купюр - с неподдельными эмоциями, что особенно ценно...