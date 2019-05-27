Машино счастье в Латвии: "У него настолько глубокая душа, что там можно поселить целый мир!"

Напомним, Мария Санюк - уроженка Калининграда. Случайное знакомство с молодым человеком на концерте привело ее к смене страны проживания и свадьбе через пять месяцев.

На вопрос о том, как они решились официально оформить отношения спустя всего несколько месяцев после знакомства, Маша честно ответила, что

решение нашлось само: замужество - это был единственный легальный способ находиться в Латвии с человеком, который ей дорог.

"Это было предложение выйти замуж от меня - ему", - смеясь, призналась девушка в нашем первом сюжете. И сейчас она понимает, как ей повезло.

ФОТО: из личного архива Марии Санюк

Сегодня пара живет в Юрмале, куда мы и позвонили. И в ходе разговора узнали много интересного. Например, как Виталий похудел на 30 килограммов, чем они занимаются, насколько сходятся во вкусах, как оценивают достижения друг друга, а главное - каким образом уживаются в быту два творческих человека?

Об этом был наш второй фрагмент видеозвонка.

Мария и Виталий 3 года назад ФОТО: из личного архива Марии Санюк

В заключение беседы Маша рассказала, как переезжала в Латвию из России вместе с любимым котом, поделилась их с Виталием планами на ближайшее будущее и призналась, что по-настоящему счастлива с ним.

На вопрос, что она больше всего ценит в своем муже она ответила:

"Он очень добрый и очень отзывчивый человек. У него настолько глубокая душа, что там можно поселить целый мир, и он будет дарить всем свою доброту.

Точно так же он относится и ко мне. Я считаю, что мне повезло с этим человеком, честное слово!".

ФОТО: из личного архива Марии Санюк

О том, ссорятся ли молодые люди и как это происходит, не бывает ли им скучно вдвоем, а также изменились ли их отношения после почти трех лет совместной жизни - в нашем заключительном фрагменте видеозвонка.