Американские солдаты в поезде Лиелварде - Рига спасли жизнь пассажиру

25 марта сержант штаба Стивен Янг отправился с авиационной базы в Лиелварде на поезде в столицу. Во время поездки он заметил, как рядом стал медленно сползать с сиденья пассажир в годах.

Он бросился к человеку и позвал на помощь капитана, авиационного медика Логана Горджеса, который установил, что у пожилого человека случился приступ.

Военные проверили дыхание и сердечную деятельность, после чего помогли ему встать и занять более удобное положение.

"Мы позвонил в службу 113, - рассказывает Горджесс. - Приступ длился около 11 минут, это очень серьезно".

Пассажир пришел в себя и в Риге его уже приняла бригада медиков.