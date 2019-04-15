Пн, 15.04.2019
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Американские солдаты в поезде Лиелварде - Рига спасли жизнь пассажиру

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ФОТО: dvidshub.net

Двое американских солдат в поезде по маршруту Лиелварде-Рига помогли пожилому человеку, которому во время поездки стало плохо. Об этом сообщается на интернет-странице вооруженных сил США DVIDS.

25 марта сержант штаба Стивен Янг отправился с авиационной базы в Лиелварде на поезде в столицу. Во время поездки он заметил, как рядом стал медленно сползать с сиденья пассажир в годах.

Он бросился к человеку и позвал на помощь капитана, авиационного медика Логана Горджеса, который установил, что у пожилого человека случился приступ. 

Военные проверили дыхание и сердечную деятельность, после чего помогли ему встать и занять более удобное положение. 

"Мы позвонил в службу 113, - рассказывает Горджесс. - Приступ длился около 11 минут, это очень серьезно".

Пассажир пришел в себя и в Риге его уже приняла бригада медиков.

Отмечается, что оба военных регулярно проходят инструктаж, как поступать в подобных ситуациях.

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