Американские солдаты в поезде Лиелварде - Рига спасли жизнь пассажиру

Двое американских солдат в поезде по маршруту Лиелварде-Рига помогли пожилому человеку, которому во время поездки стало плохо. Об этом сообщается на интернет-странице вооруженных сил США DVIDS.
25 марта сержант штаба Стивен Янг отправился с авиационной базы в Лиелварде на поезде в столицу. Во время поездки он заметил, как рядом стал медленно сползать с сиденья пассажир в годах.
Он бросился к человеку и позвал на помощь капитана, авиационного медика Логана Горджеса, который установил, что у пожилого человека случился приступ.
Военные проверили дыхание и сердечную деятельность, после чего помогли ему встать и занять более удобное положение.
"Мы позвонил в службу 113, - рассказывает Горджесс. - Приступ длился около 11 минут, это очень серьезно".
Пассажир пришел в себя и в Риге его уже приняла бригада медиков.
Отмечается, что оба военных регулярно проходят инструктаж, как поступать в подобных ситуациях.