Больше чем церковь: что для парижан значит собор Парижской Богоматери

В соборе Парижской Богоматери - одном из самых выдающихся образцов гостической архитектуры Франции - вечером в понедельник начался большой и разрушительный пажар, который шокировал парижан и весь мир.

Строительство собора было начато в 1160 году, а закончили его лишь через сто лет. Вид собора многократно менялся.

Собор до пожара ФОТО: Reuters / Scanpix

"Несмотря на то, что здание с ходом времени непрерывно менялось, часть архитектуры и скульптур сохранилось от первоначального здания, которое было закончен примерно через сто лет после 1160 года", - указала изданию профессор теологии Марго Фаслер. "Среди "павших" могут быть окна и орган 13-го века".

Последние большие разрушения собор пережил во время Французской революции, когда были уничтожены его религиозные статуи.

Однако восстание 1871 года, а также две мировые войны, собор пережил практически неповрежденным.

"Невозможно преувеличить, насколько шокирующе было смотреть, как горит символ нашей страны", - написал корреспондент BBC Анри Астье.

Собор Парижской Богоматери - самые излюбленный объект Парижа и всей Европы. Ежегодно его осматривают 13 миллионов человек.

Собор - "нулевой километр" Парижа, от которого измеряется расстояние до всех других городов.

Он по-прежнему служит как церковь, ежегодно в нем проходят примерно 2000 богослужений.

ФОТО: EPA/Scanpix

Однако для парижан собор не только религиозный объект, но и символ города и важное с точки зрения культуры здание - в нем проходят события писателя Виктора Гюго "Собор Парижской Богоматери", в нем хранятся культурные богатства, которые в понедельник ночью пожарные пытались спасти от огня.

Пожар охватил большую площадь. В соцсетях опубликовали фото, снятые с полицейского дрона:

Несмотря на то, что собор является одним из самых ярких символов Парижа, время здание не жалеет. С ходом времени повредились арки и статуи, размещенные с наружной стороны здания.

В 2017 году прозвучало, что на восстановление собора необходимы 100 миллионов евро. "Если не проведем работы по восстановлению, то рискуем тем, что на землю начнут падать куски фасада", - предупредил тогда президент благотворительной организации Friends of Notre Dame Мишель Пико.

Французский историк Клод Говар указывает, что только в 19 веке к собору Парижской Богоматери и его готической архитектуре начали относиться с подобающей честью. Тогда начали машстабные восстановительные работы, которые превратились в последнюю больную реновацию собора.

Содержание собора осложняло то, что культурно-исторический объект находился в ведении нескольких учреждения: за него отвечали как церковь, так и Парижская дума, так и служба исторических памятников, так и другие учреждения, указал историк.

О том, что для парижан значит собор, они своими словами рассказали журналистам.

"Это мощный исторический памятник, часть красоты Парижа, часть истории Франции. Это литература, это Виктор Гюго, мюзиклы...", - журналистам издания The Guardian сказала 26-летняя юрист Алисе Лора, проживающая в Париже.

"Это национальная трагедия", - указал Пол Рештер, который живет всего в нескольких сотнях метров от собора.

"Так рушится символ Франции, часть нашей национальной идентичности. Часть нашей истории, культуры, литературы..."

Протест "желтых жилетов" у собора Парижской Богоматери. 5 января 2019 года ФОТО: AFP / Scanpix