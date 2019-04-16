Вт, 16.04.2019
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Дело о разжигании розни: суд не изменил оправдательный приговор Гирсу

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Илларион Гирс

ФОТО: Ieva Lūka/LETA

Апелляционная судебная инстанция оставила без изменений вынесенный бывшему лидеру существовавшей ранее организации "Русская заря" Иллариону Гирсу оправдательный приговор по делу о разжигании межнациональной розни.

Курземский окружной суд рассмотрел дело Гирса 15 апреля и оставил в силе приговор суда первой инстанции, которым Гирс был признан невиновным и оправдан.

Полный текст приговора суда будет доступен 30 апреля, после чего его можно будет обжаловать в десятидневный срок.

Как сообщалось, прокуратура Курземского судебного округа подала апелляционный протест, и дело было направлено на рассмотрение в Курземский окружной суд.

7 ноября 2018 года Курземский районный суд признал Гирса невиновным в инкриминируемом ему разжигании межнациональной розни.

Гирс был признан невиновным по предъявленному ему обвинению по второй части 78-й статьи Уголовного закона и оправдан.

Уголовное дело в отношении Гирса было возбуждено об опубликованной в 2014 году на сайте illarion.lv статье.

Гирс обвинялся по второй части 78-й статьи Уголовного закона о деятельности, направленной на разжигание национальной, этнической или религиозной розни, за что предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, краткосрочного ареста, принудительных работ или денежного штрафа.

Гирс получил статус беженца в России.

Прося политического убежища в России, он подчеркнул, что в Латвии его преследуют из-за политической деятельности.

"В Латвии, гражданином которой я являюсь, меня преследуют за политические убеждения и деятельность. Латвия - моя малая родина, Россия - большая, и в данном случае Россия - намного более естественный выбор", - сказал Гирс. Он считает, что Латвия ведет против него три уголовных процесса по политическим мотивам.

Весной 2016 года Гирс покинул Латвию и поселился в России.

В отчете Полиции безопасности за 2013 год Гирс  упоминался среди самых активных представителей российской политики соотечественников в Латвии.

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