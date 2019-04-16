На реставрацию Собора Парижской Богоматери во Франции обещаны 500 млн евро

Например, группа компаний LVMH, в которую входят Louis Vuitton, Givenchy и Guerlain, заявила, что её президент и группа готовы выделить 200 миллионов евро для реконструкции собора.

"Они пожертвуют сумму в размере 200 млн евро фонду, созданному для реконструкции этого архитектурного произведения, которое является ключевой частью истории Франции", - сообщается в заявлении компании.

Также французская нефтегазовая компания Total во вторник сделала заявление о том, что жертвует на реконструкцию Нотр-Дама 100 млн евро.

"Total передает пожертвование в размере 100 млн евро на реконструкцию Нотр-Дам-де-Пари", - написал в Twitter гендиректор Total Патрик Пуянне.

Семья французского предпринимателя Франсуа-Анри Пино также обещала передать на реставрацию 100 миллионов евро. Бизнесмен является гендиректором группы компаний, в которую входят такие бренды как Gucci, Yves Saint Laurent и Balenciaga.

Правление Парижа, в свою очередь, может передать на реставрацию собора 50 миллионов евро.

Независимая французская организация Fondation du patrimoine, занимающаяся сохранением культурного наследия Франции уже проводит сбор денежных средств на восстановление Собора Парижской Богоматери. На сайте организации сказано, что уже получилось собрать 1,6 миллионов евро.

Американская организация French Heritage Society тоже открыла сбор средств на реконструкцию собора. Пока не говорится, сколько средств собрано, однако сообщается, что все деньги отправятся напрямую администрации собора.

Напомним, возгорание в соборе Парижской Богоматери возникло примерно в 18:50 в понедельник.

В результате пожара обрушились верхняя часть шпиля, часы собора и большая часть кровли.

По предварительным данным, к пожару, по всей видимости, привели проводившиеся на верхних уровнях собора ремонтные работы.