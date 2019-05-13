Взять напрокат виолончель или почитать собаке. Какие библиотеки нужны человеку 21 века

Шум, ажиотаж и километровые очереди. Нет, это не распродажа в очередном торговом центре и не открытие модного ресторана. Как ни странно, но главенствующим событием прошлого года для финнов оказалось... открытие Центральной библиотеки Oodi! Да! Это не шутка.
То, что кажется нам абсолютно заурядным и скучным мероприятием, у жителей Финляндии вызвало небывалый интерес, ведь этого события они всей страной ждали более трех лет.
Хотя, дело здесь, конечно вовсе не финнах, а в новаторстве и прогрессивности финского правительства, которые раньше всех поняли, какая именно библиотека нужна человеку 21 века.
Давайте вспомним среднестатистическую центральную библиотеку в любом крупном городе нашей (и не только нашей) страны: огромные пыльные стенды с потрепанными книгами авторства классиков, небольшие полки с литературой нового времени и журналами, помещения с компьютерами, выставочный зал, кафе. На этом все. Скука!
Тут же стоит сопоставить отсутствие интереса к чтению у большинства современных людей и космические суммы, выделяемые из государственного бюджета на строительство новых и содержание старых библиотек.
Но здесь речь пойдет о совсем другой библиотеке! Точнее даже не о библиотеке, а о том, как власти Финляндии заглянули в будущее и поняли, что с развитием интернета финансировать и развивать библиотеки в привычном формате нет никакого смысла. И решили полностью поменять концепцию и суть.
Директор департамента культуры и досуга города Хельсинки Томми Лайтио заявил, что новая библиотека Oodi – "это очень политический проект". Он считает, что угрозы демократии во всём мире можно частично объяснить неуверенностью людей в технологическом прогрессе.
Поэтому здание с его широкими технологическими возможностями было задумано в том числе как оплот борьбы с популизмом.
При этом он высказал очень скандинавскую мысль: "Нас здесь так мало, что мы должны убедиться в том, что каждый может полностью реализовать свой потенциал" (по данным за 2017 год в Хельсинки проживает 643 272 человека).
Библиотеку Oodi возводили три года, и состоит она из трех этажей по 5000 кв. метров каждый. Строительство обошлось в 98 миллионов евро, 30% суммы выделили из госбюджета и 70% потратило самоуправление.
Главная идея создания библиотеки Oodi не только организовать комфортную зону для чтения, но и превратить ее в настоящую уютную гостиную, куда каждый может прийти и получить все предусмотренные правилами блага: посмотреть кино, поработать на 3D-принтере, воспользоваться швейной мастерской или записать собственный сингл.
А теперь, внимание: все это абсолютно бесплатно!
На первом этаже вы не найдете никаких книг, зато к услугам посетителей предоставляются кинотеатр, залы для лекций и массовых мероприятий и даже ресторан для семейных вечеринок или дружеских посиделок, куда разрешено приносить свою еду (бесплатно).
На втором этаже Oodi библиотечного фонда тоже нет. Вместо этого здесь созданы гигантские мастерские, оборудованные компьютерной и копировальной техникой с новейшим программным обеспечением.
К услугам посетителей – 3D-принтеры, принтеры с ультрафиолетовой печатью, плоттеры, резак по винилу, швейные машины, оверлок, машина для вышивания и многое другое.
Деньги берут только за материалы, 3D-принтером, например, можно воспользоваться за 70 центов.
Здесь же расположены студии звуко- и видеозаписи, игровые комнаты и другие студии по интересам, которые оборудованы сверхсовременной техникой и устройствами (и снова все бесплатно).
И вот уже на третьем этаже есть читальный зал с уникальным книжным фондом, в котором собраны книги и периодические издания на 17 языках мира. Здесь самое интересное в том, что прием, сортировка и доставка книг в нужную секцию читального зала полностью модернизирована – это делают роботы.
Поэтому в библиотеке работает всего лишь 54 человека и это при предполагаемой посещаемости 2,5 миллиона читателей в год!
На роботах многочисленные "фишечки" не заканчиваются. В штат сотрудников здесь включены... собаки, которые обучены терпеливо сидеть возле детей, пытающихся освоить навыки чтения!
Педагоги и психологи считают, что при поддержке столь необычных слушателей навык чтения у человека формируется гораздо быстрее.
Здесь также организовали детские комнаты с коврами и всевозможными играми, а также специальные уголки для мамочек с грудничками. В них есть удобные диваны и кресла, микроволновки для подогрева молочной смеси и пеленальные столы.
Кстати, в финской библиотеке есть еще одна весьма забавная и жутко полезная услуга. Здесь, кроме всего, что "читается", можно взять на время огромное количество необходимых человеку вещей: оборудование для ремонта квартиры или строительства дома, любой спортивный инвентарь, экипировку или тренажер, музыкальные инструменты (даже самые экзотические), настольные игры, компьютерную технику, швейные машинки, детское кресло и любой автотовар.
Всего в перечне нужных инструментов, предметов и вещей около 30 тысяч наименований, которые каждый может взять напрокат абсолютно бесплатно!
В этом проявляется находчивость финнов, бережливость и особое отношения к своему жилью - зачем захламлять собственную квартиру (окружающую среду в том числе) маловостребованными инструментами и вещами, которые могут понадобиться от силы раз в год. Ведь это так удобно, просто взять напрокат!