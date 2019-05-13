Взять напрокат виолончель или почитать собаке. Какие библиотеки нужны человеку 21 века

То, что кажется нам абсолютно заурядным и скучным мероприятием, у жителей Финляндии вызвало небывалый интерес, ведь этого события они всей страной ждали более трех лет.

Хотя, дело здесь, конечно вовсе не финнах, а в новаторстве и прогрессивности финского правительства, которые раньше всех поняли, какая именно библиотека нужна человеку 21 века.

Давайте вспомним среднестатистическую центральную библиотеку в любом крупном городе нашей (и не только нашей) страны: огромные пыльные стенды с потрепанными книгами авторства классиков, небольшие полки с литературой нового времени и журналами, помещения с компьютерами, выставочный зал, кафе. На этом все. Скука!

Тут же стоит сопоставить отсутствие интереса к чтению у большинства современных людей и космические суммы, выделяемые из государственного бюджета на строительство новых и содержание старых библиотек.

Но здесь речь пойдет о совсем другой библиотеке! Точнее даже не о библиотеке, а о том, как власти Финляндии заглянули в будущее и поняли, что с развитием интернета финансировать и развивать библиотеки в привычном формате нет никакого смысла. И решили полностью поменять концепцию и суть.

Директор департамента культуры и досуга города Хельсинки Томми Лайтио заявил, что новая библиотека Oodi – "это очень политический проект". Он считает, что угрозы демократии во всём мире можно частично объяснить неуверенностью людей в технологическом прогрессе.

Поэтому здание с его широкими технологическими возможностями было задумано в том числе как оплот борьбы с популизмом.

При этом он высказал очень скандинавскую мысль: "Нас здесь так мало, что мы должны убедиться в том, что каждый может полностью реализовать свой потенциал" (по данным за 2017 год в Хельсинки проживает 643 272 человека).

Библиотеку Oodi возводили три года, и состоит она из трех этажей по 5000 кв. метров каждый. Строительство обошлось в 98 миллионов евро, 30% суммы выделили из госбюджета и 70% потратило самоуправление.

Главная идея создания библиотеки Oodi не только организовать комфортную зону для чтения, но и превратить ее в настоящую уютную гостиную, куда каждый может прийти и получить все предусмотренные правилами блага: посмотреть кино, поработать на 3D-принтере, воспользоваться швейной мастерской или записать собственный сингл.

А теперь, внимание: все это абсолютно бесплатно!