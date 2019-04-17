Надежда Савченко вышла из тюрьмы в Украине

Во вторник, 16 апреля, Броварский городской районный суд Киевской области освободил из-под стражи депутата Верховной рады Надежду Савченко и главу организации "Офицерский корпус" Владимира Рубана, пишет Еuronews.
Суд принял такое решение, так как срок меры пресечения истек, а новый не был избран.
Напомним, Савченко и Рубана обвиняли в подготовке теракта и сговоре с целью совершения госпереворота.
Галерея: Депутат Верховной рады Надежда Савченко
Отмечается, что ранее по делу Савченко - Рубана судьи брали несколько раз самоотводы.
Адвокат Савченко сообщил, что прокуратура Украины не имеет юридических оснований для повторного ареста депутата. Сама Савченко называла предъявленные в минувшем году обвинения ложными.
"Я не убегаю из Украины. Я буду бороться здесь за свою свободу. Но теперь давайте по существу и до упора", - пообещала народный депутат, покидая суд.
"Наша политическая сила поможет сменить все эти политические партии, все это старье, которое сейчас наполняет Верховную раду", - заявила она, выходя из Броварского суда, и пообещала баллотироваться в украинский парламент на выборах ближайшей осенью, передает Deutsche Welle.
Сам генеральный прокурор 16 апреля обвинил в освобождении подозреваемых "тяжело больную" судебную систему. "Причина первая - разрешенные законом манипуляции с бесконечными заменами адвокатов (...). Причина вторая - критическая малое количество судей в судах (...). Причина третья - нежелание отдельных судей выполнять свою работу", - пояснил он на своей странице в соцсети Facebook.
Надежда Савченко и Владимир Рубан провели за решеткой больше года. Следующее заседание по этому делу назначено на 7 мая. Надежда Савченко планирует выйти на работу в парламент 23 апреля.