Надежда Савченко вышла из тюрьмы в Украине

Суд принял такое решение, так как срок меры пресечения истек, а новый не был избран.

Напомним, Савченко и Рубана обвиняли в подготовке теракта и сговоре с целью совершения госпереворота.

Галерея: Депутат Верховной рады Надежда Савченко

Отмечается, что ранее по делу Савченко - Рубана судьи брали несколько раз самоотводы.

Адвокат Савченко сообщил, что прокуратура Украины не имеет юридических оснований для повторного ареста депутата. Сама Савченко называла предъявленные в минувшем году обвинения ложными.

"Я не убегаю из Украины. Я буду бороться здесь за свою свободу. Но теперь давайте по существу и до упора", - пообещала народный депутат, покидая суд.

"Наша политическая сила поможет сменить все эти политические партии, все это старье, которое сейчас наполняет Верховную раду", - заявила она, выходя из Броварского суда, и пообещала баллотироваться в украинский парламент на выборах ближайшей осенью, передает Deutsche Welle.

Сам генеральный прокурор 16 апреля обвинил в освобождении подозреваемых "тяжело больную" судебную систему. "Причина первая - разрешенные законом манипуляции с бесконечными заменами адвокатов (...). Причина вторая - критическая малое количество судей в судах (...). Причина третья - нежелание отдельных судей выполнять свою работу", - пояснил он на своей странице в соцсети Facebook.