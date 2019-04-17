От большого органа до тернового венца: богатства собора Парижской Богоматери

Пока собор Парижской Богоматери уничтожало пламя, одной из важнейших задач пожарных было защитить художественные и религиозные ценности, которые в нем хранились. TVNET исследовал, какие неоценимые с денежной точки зрения богатства находятся в соборе.
Пожар уничтожил большую часть крыши соборы и его шпиль, однако главная конструкция здания выдержала.
В соборе хранятся различные неоценимые богатства - орган, стеклянные витражи, произведения искусства, религиозные артефакты. Согласно информации, прозвучавшей в зарубежных СМИ, огонь эти ценности не повредил. Однако то же самой нельзя сказать об их доме.
"Речь не идет об одной реликвии, одном витраже. Это все в целом", - указала старший куратор Метрополитен-музея искусств Барбара Дрейк Боэм. "Собор - душа самого Парижа, но он не принадлежит только французам. Он принадлежит всему человечеству, это один из памятников, показывающих цивилизацию с лучшей стороны.
Местные чиновники во вторник сообщили, что быстро и удачно начата эвакуация ценностей из собора.
Les agents du @MinistereCC, épaulés par les équipes de l’archevêché, les @PompiersParis et les forces de sécurité, évacuent les œuvres se trouvant à l’intérieur de la cathédrale. Elles sont progressivement mises en sécurité. #NotreDame pic.twitter.com/iINHyUqJME— Franck Riester (@franckriester) April 15, 2019
Как сообщили зарубежные СМИ, капеллан пожарной службы Парижа Жан Марк Фурнье вместе с пожарными зашел в горящий собор, чтобы спасти находящиеся в нем ценные артефакты.
Le père Fournier, aumônier des @PompiersParis, est allé avec des pompiers dans la cathédrale #NotreDame pour sauver la couronne d’épines et le Saint-Sacrement... pic.twitter.com/4IoLVdoJZW— Etienne Loraillère ن (@Eloraillere) April 15, 2019
Фурнье внимание СМИ привлекал уже раньше - в ноябре 2015 года, когда отправился на место безжалостных терактов в Париже, чтобы успокоить пострадавших и близких жертв. Тогда в терактах были убиты 130 человек.
В понедельник с его помощью был спасен Терновый венец Иисуса Христа.
Какие ценности находятся в соборе Парижской Богоматери?
Терновый венец Иисуса Христа
Одним из крупнейших богатств собора Парижской Богоматери является Терновый венец Иисуса Христа, который, согласно Евангелиям, возложили римские воины на голову Иисуса Христа перед распятием.
Изначально он находился в Иерусалиме, но Византийский император перевез его в Константинополь. Далее, из-за нехватки денег в казне, реликвия была заложена в Венеции, и ее не смогли выкупить. Зато это сделал король Франции Людовик IX, который и передал Терновый венец на хранение в собор Парижской Богоматери.
Большой орган
В соборе Парижской Богоматери находится один из крупнейших в мире и известнейших органов.
Орган с 8000 труб в 18 веке создал органный мастер Франсуа Тьери.
Заместитель мэра Парижа Эммануэль Грегуар во вторник сообщил, что орган перенес пожар, указывает The Washington Post.
Грегуар выразил "огромное облегчение" сохранением ценных реликвий, в том числе и тернового венца.
Фото: Собор Парижской Богоматери до пожара
Оконные розы
Собор Парижской Богоматери гордится красивыми окнами-розами, в которых в форме цветов размешены разноцветные стеклянные витражи.
Созданное в 1225 году западное окно - самое старое и маленькой из всех окон-роз собора.
Южное окно - один из ярчайших образцов христианской архитектуры - больше и более детально проработано, оно создано в 1260 году. Еще одно окно такого типа направлено на север.
Считается, что яркие окна сохранились, хотя в СМИ прозвучала противоречивая информация об их судьбе.
Туника короля Людовика Святого
Туника короля Людовика Святого - льняная одежда 13-го века, принадлежавшая королю Людовику IX, единственному французскому правителю, который был канонизирован.
В 1226 году Людовик IX принимал участие в Седьмом и Восьмом крестовом походе. Он умер в 1270 году, а 27 годами позже был канонизирован.
Мэр Парижа Анна Идальго и министр культуры Франции Франк Ристер подтвердили, что туника в понедельник была спасена.
В соборе Парижской Богоматери хранились и такие религиозно важные артефакты как возможный фрагмент креста, к которому прибили Христа, и использованный для этого гвоздь.
В соборе также есть десять колоколов, самый тяжелый из которых весит 23 тонны, сообщает ВВС.
Снаружи собор укражают статуи.
Во вторник министр культуры Франк Ристер в радиоинтервью сказал, что из горящего здания были спасены многие неоценимые культурно-исторические ценности. Их перевезли в хранилище Парижской думы.
Пожарные, полиция и другие помощники создали цепочку из людей, таким образом из огня спасали ценные предметы. Однако пожарные рассказали корреспонденту ВВС Кевину Конноли, что таким образом не удалось вынести из собора картины большого размера.