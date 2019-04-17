От большого органа до тернового венца: богатства собора Парижской Богоматери

Пожар уничтожил большую часть крыши соборы и его шпиль, однако главная конструкция здания выдержала.

В соборе хранятся различные неоценимые богатства - орган, стеклянные витражи, произведения искусства, религиозные артефакты. Согласно информации, прозвучавшей в зарубежных СМИ, огонь эти ценности не повредил. Однако то же самой нельзя сказать об их доме.

"Речь не идет об одной реликвии, одном витраже. Это все в целом", - указала старший куратор Метрополитен-музея искусств Барбара Дрейк Боэм. "Собор - душа самого Парижа, но он не принадлежит только французам. Он принадлежит всему человечеству, это один из памятников, показывающих цивилизацию с лучшей стороны.

ФОТО: Reuters/ScanPix

Местные чиновники во вторник сообщили, что быстро и удачно начата эвакуация ценностей из собора.

Les agents du @MinistereCC, épaulés par les équipes de l’archevêché, les @PompiersParis et les forces de sécurité, évacuent les œuvres se trouvant à l’intérieur de la cathédrale. Elles sont progressivement mises en sécurité. #NotreDame pic.twitter.com/iINHyUqJME — Franck Riester (@franckriester) April 15, 2019

Как сообщили зарубежные СМИ, капеллан пожарной службы Парижа Жан Марк Фурнье вместе с пожарными зашел в горящий собор, чтобы спасти находящиеся в нем ценные артефакты.

Le père Fournier, aumônier des @PompiersParis, est allé avec des pompiers dans la cathédrale #NotreDame pour sauver la couronne d’épines et le Saint-Sacrement... pic.twitter.com/4IoLVdoJZW — Etienne Loraillère ن (@Eloraillere) April 15, 2019

Фурнье внимание СМИ привлекал уже раньше - в ноябре 2015 года, когда отправился на место безжалостных терактов в Париже, чтобы успокоить пострадавших и близких жертв. Тогда в терактах были убиты 130 человек.

В понедельник с его помощью был спасен Терновый венец Иисуса Христа.

Какие ценности находятся в соборе Парижской Богоматери?

Терновый венец Иисуса Христа

Одним из крупнейших богатств собора Парижской Богоматери является Терновый венец Иисуса Христа, который, согласно Евангелиям, возложили римские воины на голову Иисуса Христа перед распятием.

ФОТО: Reuters/ScanPix

Изначально он находился в Иерусалиме, но Византийский император перевез его в Константинополь. Далее, из-за нехватки денег в казне, реликвия была заложена в Венеции, и ее не смогли выкупить. Зато это сделал король Франции Людовик IX, который и передал Терновый венец на хранение в собор Парижской Богоматери.

ФОТО: Reuters/ScanPix

Большой орган

В соборе Парижской Богоматери находится один из крупнейших в мире и известнейших органов.

Орган с 8000 труб в 18 веке создал органный мастер Франсуа Тьери.

Заместитель мэра Парижа Эммануэль Грегуар во вторник сообщил, что орган перенес пожар, указывает The Washington Post.

Грегуар выразил "огромное облегчение" сохранением ценных реликвий, в том числе и тернового венца.

Фото: Собор Парижской Богоматери до пожара

Оконные розы