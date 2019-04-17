Рождаемость в Латвии продолжает снижаться, естественный прирост - отрицательный

Рождаемость в Латвии продолжает снижаться, свидетельствуют предварительные данные Центрального статистического управления.
Число новорожденных в Латвии продолжает сокращаться с 2016 года. В 2017 году родилось 20 800 детей - на 1100 меньше, чем в 2016, в 2018 году, по предварительным данным, менее 20 000 детей, что на 1200 меньше, чем в 2017 году.
За первые три месяца 2019 года зарегистрировано 4330 новорожденных - почти на 300 меньше, чем за тот же период 2018 года.
Смертность в последние два года в Латвии не меняется - 28 800 человек. За первые три месяца этого года зарегистрировано 7739 умерших - на 265 меньше, чем годом ранее.
Естественный прирост населения в Латвии остается отрицательным.
В первом квартале 2019 года численность населения в результате превышения числа умерших над числом родившихся сократилась на 3469 человек (в первом квартале 2018 года - на 3392).
На 1 апреля 2019 года население Латвии, по предварительным данным, составило 1,916 млн человек.