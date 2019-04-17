Рождаемость в Латвии продолжает снижаться, естественный прирост - отрицательный

Число новорожденных в Латвии продолжает сокращаться с 2016 года. В 2017 году родилось 20 800 детей - на 1100 меньше, чем в 2016, в 2018 году, по предварительным данным, менее 20 000 детей, что на 1200 меньше, чем в 2017 году.

За первые три месяца 2019 года зарегистрировано 4330 новорожденных - почти на 300 меньше, чем за тот же период 2018 года.

Смертность в последние два года в Латвии не меняется - 28 800 человек. За первые три месяца этого года зарегистрировано 7739 умерших - на 265 меньше, чем годом ранее.

Естественный прирост населения в Латвии остается отрицательным.

В первом квартале 2019 года численность населения в результате превышения числа умерших над числом родившихся сократилась на 3469 человек (в первом квартале 2018 года - на 3392).