Число заключенных в Латвии браков немного увеличилось

В 2018 году было зарегистрировано 13 400 браков - на 200 больше, чем в 2017 году, в 2017 году - на 148 больше, чем в 2016.

За первые три месяца 2019 года в Латвии зарегистрировано 1754 брака - на 238 больше, чем годом ранее.

Возраст вступления в брак ежегодно увеличивается (мужчины впервые вступают в брак в среднем в 32 года, женщины - в 30 лет). Сейчас в брак вступают родившиеся во второй половине 1980-х годов, когда рождаемость в Латвии была вдвое выше, чем сейчас.