Чт, 18.04.2019
Это было одно из тех мест, которые хотели увидеть, прежде чем умереть. Мы смотрим на то, что происходит, и у нас текут слезы. Это ужасно, просто ужасно. Туристы в Париже

Объявлен конкурс проектов по воссозданию шпиля Нотр-Дама
Участие в конкурсе могут принять архитекторы со всего мира

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Пожар в соборе Парижской Богоматери

ФОТО: Reuters/EPA/AFP/ScanPix

Во Франции объявлен конкурс проектов по воссозданию шпиля собора Парижской Богоматери, который рухнул во время пожара 15 апреля. Об этом сообщает BBC.

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп сообщил, что участие в конкурсе могут принять архитекторы с любой точки земного шара. Согласно сказанному, новый шпиль должен соответствовать духу времени.

Президент страны Эммануэль Макрон уже обещал, что собор будет отреставрирован и будет "еще красивее, чем был прежде".

"Мы отстроим Нотр-Дам, чтобы он стал еще более красивым. И я хочу, чтобы это было сделано за пять лет. Мы можем это сделать, мы будем мобилизованы", - сказал президент Франции.

Шпиль длиной в 93 метра был сконструирован в XIX веке. Сооружение заняло 23 года. 

СМИ Франции отметили, что реставраторы для воссоздания шпиля могут использовать образ собора из компьютерной игры 2014 года Assassin's Creed Unity, где действие происходит в Париже.

Художница, которая работала над созданием игры, потратила два года на создание максимально похожей виртуальной копии собора.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ