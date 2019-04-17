Объявлен конкурс проектов по воссозданию шпиля Нотр-Дама
Во Франции объявлен конкурс проектов по воссозданию шпиля собора Парижской Богоматери, который рухнул во время пожара 15 апреля. Об этом сообщает BBC.
Премьер-министр Франции Эдуар Филипп сообщил, что участие в конкурсе могут принять архитекторы с любой точки земного шара. Согласно сказанному, новый шпиль должен соответствовать духу времени.
Президент страны Эммануэль Макрон уже обещал, что собор будет отреставрирован и будет "еще красивее, чем был прежде".
"Мы отстроим Нотр-Дам, чтобы он стал еще более красивым. И я хочу, чтобы это было сделано за пять лет. Мы можем это сделать, мы будем мобилизованы", - сказал президент Франции.
Шпиль длиной в 93 метра был сконструирован в XIX веке. Сооружение заняло 23 года.
СМИ Франции отметили, что реставраторы для воссоздания шпиля могут использовать образ собора из компьютерной игры 2014 года Assassin's Creed Unity, где действие происходит в Париже.
Художница, которая работала над созданием игры, потратила два года на создание максимально похожей виртуальной копии собора.