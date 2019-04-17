Объявлен конкурс проектов по воссозданию шпиля Нотр-Дама

Президент страны Эммануэль Макрон уже обещал, что собор будет отреставрирован и будет "еще красивее, чем был прежде".

"Мы отстроим Нотр-Дам, чтобы он стал еще более красивым. И я хочу, чтобы это было сделано за пять лет. Мы можем это сделать, мы будем мобилизованы", - сказал президент Франции.