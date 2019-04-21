Многим людям в мире совсем не обязательно работать, чтобы выжить. Одними из таких являются живущие в Израиле ультраортодоксальные евреи - харедим, которые получают от государства щедрые пособия, а свои дни проводят за изучение священной книги - Торы. Почему это проблема Израиля и есть ли возможность ее решить?

Кто такие харедим?

Хотя на первый взгляд может показаться, что иудаизм - это относительно монолитная вера, на самом деле это не так. Здесь, также как и христианстве, и исламе есть несколько ответвлений, где одни более радикальны других. Одними из таких являются представители ортодоксального иудаизма - харедим, которые отвергают современность и видят светский мир, как порождение зла. Представители этой религиозной структуры традиционно стремились отделить себя от современного общества, но некоторые общины харедим оказались вовсе не прочь получать как предоставленное государством образование, так и социальные гарантии, а также взаимодействовать с другими еврейскими общинами и нееврейскими представителями. Однако, это, в любом случае, не отменяет тот факт, что харедим считают, что представляемый ими тип иудаизма, является самым чистым, а их святая обязанность сохранять истинные ценности веры в живых.

Представители этого направления живут в странах Западной Европы, США, Канаде и даже в Латинской Америке, однако, самая большая их концентрация находится именно в Израиле.

Почему это проблема Израиля?

Тот факт, что часть представителей данной конфессии не признают государство Израиль и идею сионизма, является лишь самой маленькой проблемой. Их не так много, и у харедим также есть политические партии, которые участвуют в политической жизни страны. Многие из них были также выступали за создание Израиля.

Самая большая проблема заключается в том, что те харедим, которые решили признать и принять авторитарность Израиля, получают от страны огромные суммы денег. Учитывая, что большинство представителей данной конфессии не работают, и посвящают свою жизнь изучению религии, их трудовой потенциал остается неиспользованным.

Например, по данным Центрального статистического бюро Израиля (CBS) в 2018 году только 50,3% работоспособных (25-64 лет) мужчин харедим были задействованы на рынке труда (работали или искали работу). Среди женщин, которые не принимают участия в обучении религии, это число было выше – 73%.

Кроме того, следует отметить, что харедим получают значительную помощь от государства. Например, их религиозные учебные заведения - Ешива и Колель - получают денежные суммы в виде стипендий для студентов.

Часто возникает ситуация, когда студенты могут получать стипендии так долго, пока не закончат учебу. Многие используют эту возможность, и живут на стипендию всю жизнь.

ФОТО: SCANPIX

Аналогичным образом, специальные субсидии предоставляются в виде детских пособий. Информационное агентство Jewish Telegraphic Agency в 2017 году сообщило, что семья в среднем получает за ребенка 42-52 долларов США. Кроме того, система государственных пособий построена таким образом, что с появлением каждого следующего ребенка экономическая помощь возрастает.

Например, плата за четвертого ребенка равна сумме пособий за первых трех, сообщает израильское издание Haaretz. Аналогичные бонусы также присваиваются в связи с доплатами и льготами в детских садах, налогах на уровне самоуправлений, страховании здоровья и других жизненно необходимых сферах.

Кроме того, такая ситуация возникает наряду с другим явлением харедим - чрезвычайно высоким уровнем рождаемости. В 2018 году The Jerusalem Post сообщил, что коэффициент рождаемости на одну женщину харедим составляет 6,9. Для сравнения - средний коэффициент рождаемости для израильской женщины 3,1, отмечает Мировой банк. В данном контексте, CBS допускает, что к 2030 году харедим составят примерно 16% от общего числа жителей Израиля, а к 2065 году процент увеличится до 40%.

Поэтому возникает большой вопрос, сможет ли экономика Израиля поддерживать эту группу. Financial Times допускает, что Харедим в будущем смогут стать настоящей угрозой для национальной безопасности. Это связано с тем, что влияние Израиля на Ближнем Востоке во многом связано с его мощными военными возможностями. В свою очередь, чтобы ее поддерживать, необходимо выделять внушительные суммы - 16 миллиардов долларов США, указывает Financial Times.

ФОТО: SCANPIX

Говоря об армии, харедим заслужили большое осуждение Израиля за то, что умудрились избежать обязательной военной службы. Сами харедим объясняют необходимость "косить" от службы, как сохранность истинной еврейской традиции молиться за народ Израиля.

Такая ситуация беспокоит правительство Израиля, так как численность харедим постоянно растет, в то время как армия теряет значительный резерв пополнения, который можно было бы мобилизовать в случае возникновения угрозы. Для такой маленькой страны как Израиль, это очень важно.

ФОТО: AFP/SCANPIX

Может ли эта проблема стать возможностью?

Ответом на этот вопрос может стать - возможно, да, но это будет очень сложно. Проблема в том, ни один израильский политик действительно не нуждается в избыточной напряженности среди еврейской общины. Тем более, что сам Израиль - очень маленькая страна с немного большим населением, чем все три балтийские страны вместе, и находится в неспокойном ближневосточном регионе. Кроме того, нынешний премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, который, вероятно, останется в должности после недавних выборов, также основывал свой предыдущий срок на поддержке партий харедим. Он делал все возможное, чтобы помешать властям Израиля лишить их привилегий. Стоит помнить, что именно он помешал внедрить законопроект бывшего министра финансов, который заключался в том, чтобы ежегодно в принудительном порядке отправлять в армию определенное количество учеников школ харедим. В противоположном случае им грозили финансовые санкции.

По этой причине лучшим решением правительства всегда было не принуждать, а поощрять желание харедим служить и работать. Например, отдельные политики правительства пытаются содействовать в приобретении необходимой компетенции для рынка труда уже в начальных школах харедим и призывают мужчин харедим больше осваивать секулярные предметы. Это необходимо потому, что слишком большой акцент на религиозности мешает многим найти работу, даже если они этого хотят.

ФОТО: AFP/SCANPIX

Правда, и в этой области партии харедим хорошо поработали и попытались замедлить секуляризацию образования. Издание Haaretz указывает, что несмотря на усилия, предложенные властями возможности образования достигают своих целей больше среди женщин харедим.

Говоря об армии, правительство создало специальные, основанные на добровольных принципах батальоны.

Например, так называемый 97-ой батальон Нецах Йехуда позволяет сочетать еврейские религиозные традиции (например, регулярные молитвы и соответствующий религиозным взглядам рацион) с профессиональной военной службой государству.

Однако желающих вступить в такой батальон совсем не много. Как отмечает издание Vice, харедим относятся к ним скептически и осуждающе.

Тем не менее, несмотря на такую пессимистичную картину, можно наблюдать и прогресс в вопросах харедим. Автор Дженнифер Рихлер в своей статье в одном еврейском издании Tablet указывает, что в 2003 году процент занятости среди мужчин харедим был всего 36%, но уже к 2015 году число увеличилось до 50%. Если говорить о женщинах, в 2003 году работали 51%, а в 2015 году уже 73% женщин харедим.

Такой прогресс можно наблюдать потому, что сами хередим не имеют больших шансов не интегрироваться. Несмотря на внушительные пособия, примерно 52% из них живут за чертой бедности, сообщается в отчете Израильского института демократии.