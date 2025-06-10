Пожертвуйте на бизнес: за церковной риторикой прячутся шокирующие факты и ворох нарушений закона

В Нарве есть церковный приход, который организовал богадельню и получает за больных людей и лежачих стариков до миллиона евро в год. Когда родственники насельников жалуются на плохие условия их проживания, настоятель церкви отрицает все обвинения. Однако государственные проверки подтвердили, что серьезные проблемы с уходом и условиями жизни там действительно есть, пишет портал Rus.Postimees.