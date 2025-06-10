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Пожертвуйте на бизнес: за церковной риторикой прячутся шокирующие факты и ворох нарушений закона

Расследование
Парадные ворота Храма в честь Нарвской иконы Божьей матери.

В Нарве есть церковный приход, который организовал богадельню и получает за больных людей и лежачих стариков до миллиона евро в год. Когда родственники насельников жалуются на плохие условия их проживания, настоятель церкви отрицает все обвинения. Однако государственные проверки подтвердили, что серьезные проблемы с уходом и условиями жизни там действительно есть, пишет портал Rus.Postimees.

Нарвская православная богадельня работает при Храме в честь Нарвской иконы Божьей матери много лет. Первые жалобы клиентов - их здесь называют насельниками - попали в прессу еще в 2016 году.

Родственники 87-летней Анны, страдавшей деменцией, рассказали журналисту Postimees Ирине Токаревой, почему забрали старушку из богадельни. Сначала внучку поразил неопрятный вид бабушки - волосы были сальные, от тела исходил неприятный запах, на коже - сыпь.

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