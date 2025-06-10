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Доктрина Трампа

Трамп и Путин в 2018 году

​Второй администрации президента США Дональда Трампа едва исполнилось четыре месяца, но уже видны признаки новой внешнеполитической доктрины. Как и многие другие аспекты его президентства, эта доктрина представляет собой резкий разрыв с прошлым.

Доктрины играют важную роль в американской внешней политике. С помощью доктрины Монро, провозглашенной в 1823 году, США заявили, что станут доминирующей силой в Западном полушарии и не позволят другим странам занимать конкурирующие стратегические позиции в регионе. В начале Холодной войны доктрина Трумэна гарантировала поддержку Америкой стран, боровшихся с коммунизмом и с переворотами, которые поддерживал СССР.

В дальнейшем доктрина Картера сигнализировала, что Америка не будет стоять в стороне, если внешние силы попытаются установить контроль над богатым нефтью регионом Персидского залива. Доктрина Рейгана обещала помощь антикоммунистическим, антисоветским силам и странам. "Доктрина свободы" Джорджа Буша-младшего, помимо прочего, четко поясняла, что ни террористы, ни те, кто их укрывают, не спасутся от возмездия.

Эти и другие доктрины объединяет то, что они сигнализируют различным аудиториям, какие интересы являются для Америки важнейшими, и что она готова сделать для их защиты.

Хотя доктрина Трампа в явном виде не была представлена, она все же начинает проявляться. Ее можно назвать доктриной "отводим взгляд", доктриной "не видеть зла, не слышать зла, не говорить о зле", доктриной "это не наше дело".

Как ее ни назови, эта доктрина сигнализирует, что Америка больше не будет пытаться влиять или реагировать на то, как страны ведут себя внутри своих границ.

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