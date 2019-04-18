Чт, 18.04.2019
Пусть они выйдут на ринг и тогда посмотрим, какая подстава и какое шоу! Каспар Камбала

Под Бауской обнаружена плантация марихуаны: изъято 3 кг каннабиса
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Иллюстративное фото

ФОТО: LETA

 Госполиция обнаружила в Баускском крае питомник по выращиванию марихуаны и задержала трех человек, сообщили агентству LETA представители стражей порядка. 

В ходе проверки полученной информации полицейские установили, что в частном владении 63-летнего мужчины оборудован и содержится питомник для выращивания каннабиса.

Следствие выяснило, что в выращивании и торговле марихуаной участвует группа лиц: мужчина 1956 г. рожд. оборудовал питомник и присматривал за ним, а двое мужчин 1984 г. рожд. продавали каннабис в Риге и Баускском крае.

При обыске по месту жительства и в транспортных средствах задержанных было изъято 403 г высушенной марихуаны и 2,8 кг свежих растений.

Троица была задержана 20 марта. В поле зрения полиции задержанные ранее не попадали.

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