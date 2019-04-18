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Вниманию водителей: на следующей неделе начинается ремонт Брасовского моста

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Брасовский мост.

ФОТО: Zane Bitere/LETA

В среду, 24 апреля, начнется реконструкция Брасовского моста, и будут введены существенные ограничения в движении транспорта, сообщила представитель департамента сообщения Рижской думы Уна Ахуна-Озола.

Строительные работы будут организованы в несколько этапов, чтобы обеспечить непрерывное движение транспорта, но с ограничениями движения в направлении центра Риги.

Полностью будет закрыто движение по мосту в направлении от улицы Гауяс. В направлении из центра движение будет сохранено.

Департамент призывает водителей пересмотреть свои маршруты и выбирать объездные пути.

На Брасовском мосту будут отремонтированы несущие конструкции, дорожное покрытие, трамвайные пути, заменены перила и система освещения. Стоимость работ составляет 10,87 млн евро. Их планируется завершить весной 2020 года.

Брасовский мост сдан в эксплуатацию в 1959 году.

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