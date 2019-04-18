Вниманию водителей: на следующей неделе начинается ремонт Брасовского моста

В среду, 24 апреля, начнется реконструкция Брасовского моста, и будут введены существенные ограничения в движении транспорта, сообщила представитель департамента сообщения Рижской думы Уна Ахуна-Озола.
Строительные работы будут организованы в несколько этапов, чтобы обеспечить непрерывное движение транспорта, но с ограничениями движения в направлении центра Риги.
Полностью будет закрыто движение по мосту в направлении от улицы Гауяс. В направлении из центра движение будет сохранено.
Департамент призывает водителей пересмотреть свои маршруты и выбирать объездные пути.
На Брасовском мосту будут отремонтированы несущие конструкции, дорожное покрытие, трамвайные пути, заменены перила и система освещения. Стоимость работ составляет 10,87 млн евро. Их планируется завершить весной 2020 года.
Брасовский мост сдан в эксплуатацию в 1959 году.