Вниманию водителей: на следующей неделе начинается ремонт Брасовского моста

Строительные работы будут организованы в несколько этапов, чтобы обеспечить непрерывное движение транспорта, но с ограничениями движения в направлении центра Риги.

Полностью будет закрыто движение по мосту в направлении от улицы Гауяс. В направлении из центра движение будет сохранено.

Департамент призывает водителей пересмотреть свои маршруты и выбирать объездные пути.

На Брасовском мосту будут отремонтированы несущие конструкции, дорожное покрытие, трамвайные пути, заменены перила и система освещения. Стоимость работ составляет 10,87 млн евро. Их планируется завершить весной 2020 года.