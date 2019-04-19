Во время дебатов Зеленский встал на колени перед трибуной. То же самое сразу сделал Порошенко
В пятницу вечером, 19 апреля, в Киеве на стадионе "Олимпийский" состоялись дебаты кандидатов в президенты Украины - Владимира Зеленского и Петра Порошенко. TVNET предлагает обзор главных моментов этой встречи.
Долгое согласование
Формат дебатов на стадионе придумал Владимир Зеленский, который вызвал Петра Порошенко сразу после первого тура.
Действующий президент ответил, что по закону полагается проводить дискуссию на телевидении, "но стадион — так стадион".
Дальше оба три недели спорили, когда и где все-таки состоится дискуссия. 14 апреля Порошенко даже приехал на "Олимпийский", но Зеленский нет, таким образом мероприятие превратилось в митинг поддержки президента.
Окончательно кандидаты договорились о сроках буквально накануне.
Формат
План дебатов был такой: сначала кандидаты выступили со вступительным словом - по пять минут каждый. Потом дискуссия на 36 минут. В конце - пятиминутное заключительное слово каждого из кандидатов.
Жребий начать дебаты выпал Владимиру Зеленскому.
Главное в речи
Неожиданно Порошенко решил идти на сцену к своему оппоненту Зеленскому, хотя изначально были установлены две сцены - для каждого своя: зеленая Зеленскому, фиолетовая - Порошенко.
Так виглядає схема стадіону на дебатах Порошенка та Зеленського pic.twitter.com/NUbYnKsCrY— Hromadske.UA (@HromadskeUA) April 19, 2019
В начале своей речи Зеленский вспомнил, что в 2014 году сам голосовал за Порошенко:
"Но я ошибся! Мы ошиблись!".
Он припомнил Порошенко обещания быстро завершить войну в Донбассе и бороться с коррупцией. Также Зеленский перечислил провалы в экономике, подорожавшие коммунальные услуги, коррупционные скандалы.
"Я не политик, я простой человек, который пришел сломать эту систему, - сказал он. - Я результат ваших ошибок и обещаний", - обратился Зеленский к Порошенко.
Журналисты портала Meduza подметили, что за Зеленским на сцене стояли не члены его команды, которых он представил, а актеры студии "Квартал 95", игравшие вместе с ним в сериале "Слуга народа", где он играл "народного президента".
Порошенко в своей речи отметил, что президент не может управлять страной без опыта международных отношений.
"Курс молодого бойца - это хорошо, но его надо было начинать четыре года назад", - посетовал он, припомнив Зеленскому, что тот скрывался от военкоматов в 2014 году.
Порошенко речь закончил словами, что "в красивой обертке" Зеленского каждый может найти то, что ему нравится.
"Вы не кот в мешке! Это в вашем мешке одни черные коты!" - именно так завершил свою речь действующий президент Украины.
Главное на дебатах
После речи начались вопросы друг другу. Со временем вопросы и ответы наверняка разойдутся на цитаты.
В целом, по признанию журналистов Meduza, "главный посыл Порошенко был в том, что его противник хочет вернуть в страну не только Коломойского, но и функционеров режима Виктора Януковича. У Зеленского, на самом деле, есть похожий аргумент — он утверждает, что действующий президент в теплых отношениях с Виктором Медведчуком, считающимся представителем интересов Москвы и лично Владимира Путина", - написал Дмитрий Карцев.
Самый острый момент
Зеленский, отвечая на вопрос Порошенко о том, что называл Украину проституткой, ответил, что это вырвано из контекста и добавил:
"Я готов встать на колени перед каждой матерью, которая не дождалась своего сына, перед каждой женщиной, которая не дождалась мужа. Я готов встать и сейчас встану. И вы это сделайте", - добавил он.
После этого Зеленский встал на колени, Порошенко повторил за ним, но спиной к зрителям и лицом к поддерживающим его на сцене бойцам Донбасса.
"Видите, как просто", - заключил Зеленский.
Видео: Зеленский и Порошенко встали на колени
Завершающая речь
Зеленский закончил выступление словами:
"Мы сможем прийти и сломать эту систему с нормальными людьми с другой ментальностью - с ментальностью 21-го столетия".
Порошенко же в заключительной речи отметил:
"Нам нужно смотреть в будущее и хорошо думать, как сберечь страну. Не отдать страну Путину и Коломойскому, чтобы они ее разворовали.
Я приму любой выбор украинского народа 21 апреля. 22-го жизнь будет продолжаться".
После пламенных речей на "Олимпийском" а капелла исполнили гимн Украины. Дебаты закончились.
Русская служба BBC подвела итог словами: "Зеленский, вопреки опасениям его оппонентов, выдержал дебаты, выбрав привычную для себя стратегию поведения на сцене "я шучу и я в стенд-апе". Порошенко выглядел уверенным, но немного оправдывающимся: "Почему все еще идет война?" - "Это не я". - "Почему зарплаты низкие?" - "Вы бы видели, что мне досталось"".
Пользователи социальных сетей уже поспешили поделиться своими впечатлениями после дебатов:
дебаты зеленский vs порошенко и их лучшие панчи:— дневник комара-парижанина (@the_light_fury) April 19, 2019
"лучше быть котом в мешке, чем волком в овечьей шкуре"
"вы говорили, что вы кот в мешке, но вы не кот в мешке, вы мешок"
"если ты такой проукраинец, чо твои цукерки в роисси продаются"
"- вы обертка
- ну вы в них разбираетесь"
Mood на сегодня: Кошевой#дебаты pic.twitter.com/hEDV9hLY12— левøе ушкø Ракеты (@ushkoraketi) April 19, 2019
когда-нибудь я пойму, почему порох повернулся спиной к народу— шшесс (@amomum_s) April 19, 2019
но нет
не пойму#дебаты pic.twitter.com/7mcBKTL0dF
#дебаты— Harenko (@Hankrenko) April 19, 2019
единственное что действительно важно
(кроме "вы в обертках разбираетесь") pic.twitter.com/8FoCicMxN5
простите но СЕЙЧАС НА ВСЕХ КАНАЛАХ УКРАИНЫ ПРОХОДИТ ЛУЧШИЙ ВЕРСУС ЭТОЙ ВСЕЛЕННОЙ#дебаты— жень-шенщина| апостол мон ше же (иисуса) (@chrome_thinker) April 19, 2019
Представьте, если бы у нас какой-нибудь Иван Ургант собрал стадион, чтобы НА ПОЛНОМ СЕРЬЕЗЕ устроить дебаты с Путиным НА РАВНЫХ, при этом имея все шансы стать президентом!— Анян (@nazarovanya) April 19, 2019
Интрига была бы покруче этой вашей игры престолов#дебаты
Порошенко: Путин, Путин, Путин, Коломойский, Европа, Некомпетентность, Путин, Путин, Некомпетентность, Коломойский— Александр Роттен (@PrinceTheodor) April 19, 2019
Зеленский: *куча объективных претензий и вопросов, здравая критика, отличная речь, встал на колени перед народом*
Порошенко: ... Но Путин.., Коломойский...#дебаты
Это даже жестче,чем версус окси и гнойного— Майклінс (@Sad__Bitch__) April 19, 2019
#дебаты
Показал все свое "уважение" к стране и народу, но через жопу#дебаты pic.twitter.com/aqIlmae95N— Уся| Химический друг (@littl_Vampire) April 19, 2019
Где Ресторатор? Почему батл на украинском? Куда делся индус? Кто из них в команде Оксимирона? #дебаты pic.twitter.com/agTVOX4eN2— кашбиев роман римович (@kashbieev) April 19, 2019