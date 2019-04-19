Во время дебатов Зеленский встал на колени перед трибуной. То же самое сразу сделал Порошенко

Долгое согласование

Формат дебатов на стадионе придумал Владимир Зеленский, который вызвал Петра Порошенко сразу после первого тура.

Действующий президент ответил, что по закону полагается проводить дискуссию на телевидении, "но стадион — так стадион".

Дальше оба три недели спорили, когда и где все-таки состоится дискуссия. 14 апреля Порошенко даже приехал на "Олимпийский", но Зеленский нет, таким образом мероприятие превратилось в митинг поддержки президента.

Окончательно кандидаты договорились о сроках буквально накануне.

ФОТО: AFP/SCANPIX

Формат

План дебатов был такой: сначала кандидаты выступили со вступительным словом - по пять минут каждый. Потом дискуссия на 36 минут. В конце - пятиминутное заключительное слово каждого из кандидатов.

Жребий начать дебаты выпал Владимиру Зеленскому.

Главное в речи

Неожиданно Порошенко решил идти на сцену к своему оппоненту Зеленскому, хотя изначально были установлены две сцены - для каждого своя: зеленая Зеленскому, фиолетовая - Порошенко.

Так виглядає схема стадіону на дебатах Порошенка та Зеленського pic.twitter.com/NUbYnKsCrY — Hromadske.UA (@HromadskeUA) April 19, 2019

В начале своей речи Зеленский вспомнил, что в 2014 году сам голосовал за Порошенко:

"Но я ошибся! Мы ошиблись!".

Он припомнил Порошенко обещания быстро завершить войну в Донбассе и бороться с коррупцией. Также Зеленский перечислил провалы в экономике, подорожавшие коммунальные услуги, коррупционные скандалы.

"Я не политик, я простой человек, который пришел сломать эту систему, - сказал он. - Я результат ваших ошибок и обещаний", - обратился Зеленский к Порошенко.

Журналисты портала Meduza подметили, что за Зеленским на сцене стояли не члены его команды, которых он представил, а актеры студии "Квартал 95", игравшие вместе с ним в сериале "Слуга народа", где он играл "народного президента".

Порошенко в своей речи отметил, что президент не может управлять страной без опыта международных отношений.

"Курс молодого бойца - это хорошо, но его надо было начинать четыре года назад", - посетовал он, припомнив Зеленскому, что тот скрывался от военкоматов в 2014 году.

Порошенко речь закончил словами, что "в красивой обертке" Зеленского каждый может найти то, что ему нравится.

"Вы не кот в мешке! Это в вашем мешке одни черные коты!" - именно так завершил свою речь действующий президент Украины.

Главное на дебатах

После речи начались вопросы друг другу. Со временем вопросы и ответы наверняка разойдутся на цитаты.

В целом, по признанию журналистов Meduza, "главный посыл Порошенко был в том, что его противник хочет вернуть в страну не только Коломойского, но и функционеров режима Виктора Януковича. У Зеленского, на самом деле, есть похожий аргумент — он утверждает, что действующий президент в теплых отношениях с Виктором Медведчуком, считающимся представителем интересов Москвы и лично Владимира Путина", - написал Дмитрий Карцев.

Самый острый момент