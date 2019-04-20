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  • О браке, детях, собственности: нотариусы пять часов будут бесплатно консультировать в т/ц Alfa

О браке, детях, собственности: нотариусы пять часов будут бесплатно консультировать в т/ц Alfa

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ФОТО: Пресс-фото

В сотрудничестве с латвийскими присяжными нотариусами в субботу, 27 апреля, в т/п Alfa с 12.00 до 17.00 желающие смогут получить бесплатные юридические консультации присяжных нотариусов по вопросам брака, совместной жизни, детей и собственности.

Важные для себя вопросы смогут задать как те, кто планирует свадьбу, состоит в браке или просто живет вместе, так и люди, решившие развестись или уже живущие отдельно. Часы нотариусов позволят получить важную информацию по юридическим делам, связанным с детьми, по вопросам семейной собственности.

Нотариусы ответят и на другие вопросы и помогут найти решения самых разных юридических ситуаций.

  • Нужна ли бабушкам и дедушкам доверенность, если они присматривают за внуками отсутствие родителей?
  • Как воспринимать предложение о заключении брачного контракта?
  • Как обеспечить свои права в незарегистрированных отношениях?
  • Какие нюансы нужно обсудить в семье в отношении оставления наследства и наследования?

"Есть много разных вроде бы обыденных, но очень важных вещей, в которые люди, как правило, не углубляются, когда все в порядке. Однако, чтобы жить со спокойной душой, нужно знать свои права, поэтому приглашаем людей использовать возможности бесплатных консультаций у нотариусов",  - подчеркнула заместитель исполнительного директора Латвийского совета присяжных нотариусов Вия Пизича.

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