О браке, детях, собственности: нотариусы пять часов будут бесплатно консультировать в т/ц Alfa

Важные для себя вопросы смогут задать как те, кто планирует свадьбу, состоит в браке или просто живет вместе, так и люди, решившие развестись или уже живущие отдельно. Часы нотариусов позволят получить важную информацию по юридическим делам, связанным с детьми, по вопросам семейной собственности.

Нотариусы ответят и на другие вопросы и помогут найти решения самых разных юридических ситуаций.

Нужна ли бабушкам и дедушкам доверенность, если они присматривают за внуками отсутствие родителей?

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