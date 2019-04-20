Начат сбор подписей за включение в школьные программы уроков самообороны

Как указывает представитель авторов инициативы Айя Ванага, сейчас знаниями о самообороне обладает совсем небольшая часть жителей Латвии, и особенно не защищены дети и молодежь.

Нередко в семье, школе, на улице происходят различные конфликты физического характера, отмечает она. Согласно нормативным актам, в Латвии самооборона разрешена, если существует реальная угроза. Однако зачастую пострадавший не в состоянии защититься, так как не знает, как действовать, если на него совершено нападение.