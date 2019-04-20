Сб, 20.04.2019
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Начат сбор подписей за включение в школьные программы уроков самообороны
Необходимо ли это нашим детям?

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ФОТО: Ieva Čīka/LETA

На портале общественных инициатив "Manabalss.lv" начат сбор подписей за включение в школьные программы уроков самообороны.

Как указывает представитель авторов инициативы Айя Ванага, сейчас знаниями о самообороне обладает совсем небольшая часть жителей Латвии, и особенно не защищены дети и молодежь.

Нередко в семье, школе, на улице происходят различные конфликты физического характера, отмечает она. Согласно нормативным актам, в Латвии самооборона разрешена, если существует реальная угроза. Однако зачастую пострадавший не в состоянии защититься, так как не знает, как действовать, если на него совершено нападение.

Авторы инициативы предлагают включить программу самообороны в уроки спорта в 5-9-х классах школы.

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