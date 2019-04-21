Москва прокомментировала результаты экзит-поллов в Украине

Данные экзит-поллов на выборах президента Украины показали, что украинцы проголосовали за перемены. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел России, сообщает РИА "Новости".
"Экзит-поллы показывают, что граждане Украины проголосовали за перемены. Теперь очередь нового руководства страны понять и реализовать надежды своих избирателей. Это касается, естественно, как внутренней, так и внешней политики страны. Ответственный этап украинской истории", - заявил статс-секретарь замглавы МИД РФ Григорий Карасин.
Галерея: Украина выбирает президента
Напомним, согласно данным национального экзит-полла Украины, шоумен Владимир Зеленский набирает 73,2% голосов и побеждает во втором туре выборов президента Украины во втором туре. Действующего главу государства Петра Порошенко поддержали 25,3% проголосовавших граждан Украины.
Центральная избирательная комиссия должна определить результаты выборов до 1 мая, а инаугурация президента должна состояться до 3 июня.