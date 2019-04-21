Москва прокомментировала результаты экзит-поллов в Украине

"Экзит-поллы показывают, что граждане Украины проголосовали за перемены. Теперь очередь нового руководства страны понять и реализовать надежды своих избирателей. Это касается, естественно, как внутренней, так и внешней политики страны. Ответственный этап украинской истории", - заявил статс-секретарь замглавы МИД РФ Григорий Карасин.