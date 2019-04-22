Сестра Жанны Фриске показала уникальное архивное фото

21 апреля Наталье Фриске исполнилось 33 года. Девушка решила разместить в своем Instagram-аккаунте редкий семейный снимок.
Наталья опубликовала черно-белую фотографию, на которой она запечатлена вместе с покойной сестрой Жанной и родителями.
"Родители, спасибо вам за жизнь. Спасибо за все что вы мне дали. Ближе вас у меня нет никого. Я безумно вас люблю", - написала она.
Чуть раньше она также опубликовала поздравление для сына Жанны - Платона:
"Мой маленький принц, с твоим днем тебя. Очень скучаем по тебе. Пусть тебя окружают только добрые и искрение люди. Я люблю тебя".
Напомним, отец мальчика, телеведущий Дмитрий Шепелев, оградил Платона от общения с родственниками Жанны.
Также близкая подруга Жанны Ольга Орлова возмущена поведение телезвезды:
"Платон - мой крестник, а я не могу с ним видеться уже наверно два года. Пишу Диме, а сообщения остаются непрочитанными. Дима — прекрасный отец, но у ребенка нет мамы, папа не сможет ему это вернуть. Если б он позволил бабушке и дедушке общаться с мальчиком, хуже бы не стало", - призналась она в телепрограмме "Секрет на миллион".
Отношения между Шепелевым и семьей Жанны Фриске до сих пор остаются напряженными.