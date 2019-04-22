Сестра Жанны Фриске показала уникальное архивное фото

"Платон - мой крестник, а я не могу с ним видеться уже наверно два года. Пишу Диме, а сообщения остаются непрочитанными. Дима — прекрасный отец, но у ребенка нет мамы, папа не сможет ему это вернуть. Если б он позволил бабушке и дедушке общаться с мальчиком, хуже бы не стало", - призналась она в телепрограмме "Секрет на миллион".