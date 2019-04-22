Число погибших от взрывов в Шри-Ланке увеличилось

Три взрыва произошло в отелях, и еще три - в церквях. Седьмой взрыв случился рядом с зоопарком в городе Дехивале, который расположен на территории Западной провинции и округа Коломбо.

Среди погибших есть иностранцы, в частности, граждане США, Нидерландов, а также британские подданные. Сведений о пострадавших гражданах Латвии не поступало.

Были задержаны 24 человека, однако кто совершил нападения, не установлено.

Правительство также решило на время заблокировать социальные сети, сообщив, что это необходимо, чтобы не допустить распространения лживой информации.

Власти считают, что речь идет о спланированном террористическом нападении. Никто еще не взял на себя ответственность за взрывы.