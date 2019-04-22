Трое детей самого богатого человека Дании погибли при взрывах на Шри‐Ланке

Информацию также подтвердил представитель компании Bestseller, чьим владельцем является датский миллиардер. От дальнейших комментариев он отказался. Имена погибших детей не разглашаются.

BBC сообщает, что семья миллиардера отправилась на Шри-Ланку на пасхальные каникулы.

Как сообщают СМИ, 46-летний миллиардер является вторым по величине частным землевладельцем в Великобритании и является владельцем акций немецкого онлайн-магазина Zalando. Также его состояние оценивается в 5,7 млрд долларов.

В 1975 году его отец открыл магазин Bestseller. Сегодня компания владеет такими брендами, как Jack & Jones, Vero Moda, Vila, Only.

У Повльсена четверо детей: Альма, Астрид, Агнес и Альфред.

В воскресенье на Шри-Ланке произошло восемь взрывов. Объектами атак смертников стали дорогие отели в столице страны Коломбо и ее окрестностях, а также церкви в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа.