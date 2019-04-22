На Шри-Ланке прогремел новый взрыв

Новый взрыв произошёл возле церкви на Шри-Ланке, передаёт Reuters.

Сообщается, что во время разминирования сдетонировал начиненный взрывчаткой фургон, припаркованный около храма.

Судя по кадрам с места происшествия, пострадал, по крайней мере, один человек:

This man says he was hurt in the latest blast at St Anthony’s Shrine in Sri Lanka. Tense scenes @9NewsAUS pic.twitter.com/g02Pb1WzHj — Renae Henry (@renaehenry9) April 22, 2019

Корреспондент Guardian назвал взрыв у храма небольшим, но подчеркнул, что после взрыва началась паника.

Сообщается, что было обнаружено 87 детонаторов, оставленных на одной из автобусных станций в столице страны Коломбо.

Напомним, на Шри-Ланке в воскресенье, 21 апреля, произошли взрывы в нескольких католических церквях и гостиницах, в результате которых погибли 290 человек и более 500 были ранены.