Пн, 22.04.2019
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На Шри-Ланке прогремел новый взрыв

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Шри-Ланка

ФОТО: EPA/Scanpix

На Шри-Ланке прогремел новый взрыв. СМИ сообщают, что он произошёл возле католического храма.

Новый взрыв произошёл возле церкви на Шри-Ланке, передаёт Reuters.

Сообщается, что во время разминирования сдетонировал начиненный взрывчаткой фургон, припаркованный около храма.

Судя по кадрам с места происшествия, пострадал, по крайней мере, один человек: 

Корреспондент Guardian назвал взрыв у храма небольшим, но подчеркнул, что после взрыва началась паника. 

Сообщается, что было обнаружено 87 детонаторов, оставленных на одной из автобусных станций в столице страны Коломбо. 

Напомним, на Шри-Ланке в воскресенье, 21 апреля, произошли взрывы в нескольких католических церквях и гостиницах, в результате которых погибли 290 человек и более 500 были ранены.

Три взрыва произошло в отелях, и еще три - в церквях. Седьмой взрыв случился рядом с зоопарком в городе Дехивале, который расположен на территории Западной провинции и округа Коломбо.

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