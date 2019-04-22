Эмили Ратаковски и Майли Сайрус отметили Пасху откровенными снимками

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Модель Эмили Ратаковски и голливудская актриса и певица Майли Сайрус опубликовали в соцсетях снимки, где они одеты в откровенные наряды в честь праздника Пасхи. Снимками они поделились в своих Instagram-аккаунтах.
21 апреля, в день католической Пасхи, известная модель Эмили Ратаковски опубликовала снимки со съемки для журнала Love Magazine. На фото в Instagram-аккаунте она позирует с кроличьими ушками, в белом купальнике своего бренда Inamorata, а также в черном кожаном корсете и красных перчатках. Волосы модели нежно-розового цвета. "Моя вечная атмосфера Пасхи", — гласит один из постов.
Кроме того, "пасхальной" фотографией с обнаженной грудью поделилась в сторис Майли Сайрус. Певица прикрыла грудь смайликами-зайчиками и тоже надела кроличьи ушки. "Счастливой Пасхи!" — пожелала она в посте. Девушка также опубликовала серию видео в этом костюме.