Эмили Ратаковски и Майли Сайрус отметили Пасху откровенными снимками

21 апреля, в день католической Пасхи, известная модель Эмили Ратаковски опубликовала снимки со съемки для журнала Love Magazine. На фото в Instagram-аккаунте она позирует с кроличьими ушками, в белом купальнике своего бренда Inamorata, а также в черном кожаном корсете и красных перчатках. Волосы модели нежно-розового цвета. "Моя вечная атмосфера Пасхи", — гласит один из постов.