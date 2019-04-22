В аэропорту обыскали мэра Даугавпилса и вице-мэра Риги

"Полиция безопасности (ПБ, ныне - Служба госбезопасности) Латвии в поисках национальной угрозы докатилась до уровня банального "обыска" моего багажа в аэропорту Риги, после прилета с международного саммита лидеров в сфере развития городского транспорта, который проходил с 18 по 20 апреля в Москве. Также вчера "обыскали" и вице-мэра Риги Вадима Баранника", - пишет мэр Даугавпилса.

"Разумеется, что обыски ничего не дали, но саму процедуру постарались обставить максимально "зрелищно" -- с бегущим к таможенникам пограничником, который узнал меня при прохождении паспортного контроля, привлечением собак, раскладыванием нижнего белья, доскональным перетряхиванием всего багажа и фотографированием визитных карточек (видимо визитку от Путина искали)", - сообщается на странице Элкниньша в Facebook.

По словам Элксниньша, аналогично поступила латвийская спецслужба и с новомым вице-мэром Риги Вадимом Баранником.

Андрейс Элксниньш ("Согласие") обратится в надзорные органы за разъяснениями оснований для обыска в аэропорту. Об этом сообщил сам политик агентству LETA.