В аэропорту обыскали мэра Даугавпилса и вице-мэра Риги
Мэра Даугавпилса Андрея Элксниньша и вице-мэра Риги Вадима Баранника обыскали спецслужбы в аэропорту Риги. Об этом сообщает сам политик на своей странице в Facbook.
"Полиция безопасности (ПБ, ныне - Служба госбезопасности) Латвии в поисках национальной угрозы докатилась до уровня банального "обыска" моего багажа в аэропорту Риги, после прилета с международного саммита лидеров в сфере развития городского транспорта, который проходил с 18 по 20 апреля в Москве. Также вчера "обыскали" и вице-мэра Риги Вадима Баранника", - пишет мэр Даугавпилса.
"Разумеется, что обыски ничего не дали, но саму процедуру постарались обставить максимально "зрелищно" -- с бегущим к таможенникам пограничником, который узнал меня при прохождении паспортного контроля, привлечением собак, раскладыванием нижнего белья, доскональным перетряхиванием всего багажа и фотографированием визитных карточек (видимо визитку от Путина искали)", - сообщается на странице Элкниньша в Facebook.
По словам Элксниньша, аналогично поступила латвийская спецслужба и с новомым вице-мэром Риги Вадимом Баранником.
Андрейс Элксниньш ("Согласие") обратится в надзорные органы за разъяснениями оснований для обыска в аэропорту. Об этом сообщил сам политик агентству LETA.
22 апреля агентству LETA в службе госбезопасности отказались комментировать инцидент в рижском аэропорту.