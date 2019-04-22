Туристы массово бросились прочь со Шри-Ланки

По словам председателя Управления по развитию туризма Шри-Ланки Кишу Гомеса, точное количество покидающих остров туристов пока трудно назвать, однако, по предварительным данным, их тысячи.

Подчеркивается, что иностранцы бегут в аэропорт и не ждут окончания отпуска. Индийские туроператоры прекратили продажу путёвок на курорт.

Напомним, на Шри-Ланке в воскресенье, 21 апреля, произошли взрывы в нескольких католических церквях и гостиницах, в результате которых погибли 290 человек и более 500 были ранены.

Три взрыва произошло в отелях, и еще три - в церквях. Седьмой взрыв случился рядом с зоопарком в городе Дехивале, который расположен на территории Западной провинции и округа Коломбо.

На следующий день, 22 апреля, в столице Шри-Ланки прогремел новый взрыв: сдетонировала бомба в микроавтобусе, припаркованном у одной из церквей города.

На данный момент задержаны 24 подозреваемых в причастности к взрывам, которые, по последним данным, унесли жизни 290 человек.