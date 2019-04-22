Террористы взяли на себя ответственность за взрывы на Шри-Ланке

В правительстве страны заявили, что сейчас власти пытаются выяснить, могла ли группировка иметь международную поддержку. Сейчас в стране введен режим чрезвычайного положения. Также в столице страны Коломбо с 20:00 до 04:00 введен комендантский час.

The Guardian пишет, что согласно словам официального представителя правительства страны Раджита Сенаратне, власти знали о готовящихся терактах еще за две недели до того, как они случились.

"9 апреля начальник национальной разведки написал нам письмо, в котором были имена членов террористической организации", — сказал Сенаратне. Он также добавил, что в письме значилась и взявшая на себя ответственность за взрывы организация.

"Джамаат ат-Таухид аль-Ватания" сформирована недавно. Это сторонники радикального антибуддийтского течения движения джихадистов. Ранее они были известны из-за того, что уничтожали буддийские статуи.

Напомним, на Шри-Ланке в воскресенье, 21 апреля, произошли взрывы в нескольких католических церквях и гостиницах, в результате которых погибли 290 человек и более 500 были ранены.

Три взрыва произошло в отелях, и еще три - в церквях. Седьмой взрыв случился рядом с зоопарком в городе Дехивале, который расположен на территории Западной провинции и округа Коломбо.

На следующий день, 22 апреля, в столице Шри-Ланки прогремел новый взрыв: сдетонировала бомба в микроавтобусе, припаркованном у одной из церквей города.

На данный момент задержаны 24 подозреваемых в причастности к взрывам, которые, по последним данным, унесли жизни 290 человек.