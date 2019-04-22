В каком регионе Латвии меньше всего солнечных дней?

В свою очередь в Видземе, в возвышенности Алуксне солнце светит меньше, чем в других местах Латвии.

Статистика гласит: каждый третий день на побережье солнечный, во внутренних регионах - каждый пятый.

"Воздух больше нагревается над сушей, где происходит более интенсивное испарение. В связи с этим облаков образуется больше. Кажется, будто над водой больше влаги, однако она испаряется не так интенсивно, так как вода нагревается не так как на суше.