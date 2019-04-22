В каком регионе Латвии меньше всего солнечных дней?

Специалисты открыли, что солнца достаётся больше всего тем жителям, которые живут поблизости к морю. Об этом сообщает передача Bez Tabu.
В свою очередь в Видземе, в возвышенности Алуксне солнце светит меньше, чем в других местах Латвии.
Статистика гласит: каждый третий день на побережье солнечный, во внутренних регионах - каждый пятый.
Руководитель отдела гидрометеорологических прогнозов Латвийского метеоцентра Лаура Круминя сообщила, что для этого есть логичное объяснение:
"Воздух больше нагревается над сушей, где происходит более интенсивное испарение. В связи с этим облаков образуется больше. Кажется, будто над водой больше влаги, однако она испаряется не так интенсивно, так как вода нагревается не так как на суше.
Специалист отдела гидрометеорологических прогнозов Латвийского метеоцентра сообщила, что изучив исторические данные, было замечено, что в регионе солнце уже не святило месяц.