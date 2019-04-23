Вт, 23.04.2019
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Новые фото королевской семьи: с днем рождения, Луи!
Смотрите, как вырос принц

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ФОТО: Reuters/ScanPix

В честь первого дня рождения третьего наследника герцога и герцогини Кембриджских - принца Луи - королевский дворец опубликовал три восхитительные фотографии.

Принц Луи Кембриджский (полное имя - Луи Артур Чарльз) появился на свет 23 апреля 2018 года и является третьим ребенком и вторым сыном принца Уильяма и его супруги герцогини Кэтрин. У Луи есть старший брат Джордж и сестра Шарлотта, и он стоит пятым по счету в очереди на британский престол.

ФОТО: AP/Scanpix

Три новые фотографии были сделаны в семейном доме в Норфолке. До этого принц Луи представал на официальных снимках перед поклонниками королевской семьи несколько раз - вскоре после рождения, во время крещения, в семейной фотосессии в честь Рождества и вот теперь - по случаю своего первого дня рождения!

В аккаунте Кенсингтонского дворца появились официальные портреты малыша, сделанные его мамой - Кейт Миддлтон. "С днем рождения, принц Луи! Герцог и герцогиня Кембриджские рады представить новые фото сына", - гласит подпись к публикации.

ФОТО: AP/Scanpix

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