Новые фото королевской семьи: с днем рождения, Луи!

Принц Луи Кембриджский (полное имя - Луи Артур Чарльз) появился на свет 23 апреля 2018 года и является третьим ребенком и вторым сыном принца Уильяма и его супруги герцогини Кэтрин. У Луи есть старший брат Джордж и сестра Шарлотта, и он стоит пятым по счету в очереди на британский престол.

ФОТО: AP/Scanpix

Три новые фотографии были сделаны в семейном доме в Норфолке. До этого принц Луи представал на официальных снимках перед поклонниками королевской семьи несколько раз - вскоре после рождения, во время крещения, в семейной фотосессии в честь Рождества и вот теперь - по случаю своего первого дня рождения!

The Duke and Duchess of Cambridge are delighted to share three new photographs of Prince Louis ahead of his first birthday tomorrow 🎈



The photographs were taken earlier this month by The Duchess at their home in Norfolk. pic.twitter.com/VOJ7rhKthz — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) April 22, 2019

В аккаунте Кенсингтонского дворца появились официальные портреты малыша, сделанные его мамой - Кейт Миддлтон. "С днем рождения, принц Луи! Герцог и герцогиня Кембриджские рады представить новые фото сына", - гласит подпись к публикации.