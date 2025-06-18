На 82-м году жизни ушла из жизни врач Ирена Данилане - супруга гастроэнтеролога, профессора Анатолия Данилана, сообщает издание Kas Jauns.
Ирена Данилане скончалась 12 июня.
О печальной вести в социальных сетях сообщила директор Государственного центра доноров крови (VADC) Эгита Поле.
Ирена Данилане посвятила 36 лет своей трудовой деятельности латвийской службе крови, донорам и развитию донорского движения.
Директор VADC подчеркивает, что Ирена Данилане была "надежной и любящей опорой для своего супруга, профессора Анатолия Данилана".
Издание Kas Jauns сообщает, что причиной смерти Ирены стала злокачественная опухоль. Врачи обнаружили ее лишь около месяца назад. Подтвердился самый худший сценарий - рак четвертой стадии, распространившийся по всей брюшной полости. К сожалению, ни операция, ни терапия уже не могли спасти Ирену.
Профессор Данилан в комментарии изданию отметил, что ничто не указывало на серьезные проблемы со здоровьем - супруга даже не подозревала, что у нее уже долгое время была злокачественная опухоль.
В разговоре с Kas Jauns Анатолий рассказал, что в это трудное время большой опорой для него стала дочь Иева, которая оказывает эмоциональную поддержку и помогла организовать похороны.
Ранее сообщалось, что Анатолий Данилан и его супруга Ирена влюбились друг в друга 60 лет назад.
"Я счастлив и рад, мне повезло", - говорил профессор в телешоу Zilonis studijā.
"Тогда мы еще не понимали, что станем единственными друг для друга на всю жизнь. Мне казалось, что это мой человек, но жизнь переменчива, и все могло сложиться по-разному", - вспоминал он.
"Она мне помогает. Я, например, не умею готовить, зато делаю другое, чего не умеет она", - добавил тогда Анатолий.
Портал RUS TVNET выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Ирены Данилане.
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