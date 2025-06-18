Ушла из жизни врач Ирена Данилане

Ирена Данилане скончалась 12 июня.

О печальной вести в социальных сетях сообщила директор Государственного центра доноров крови (VADC) Эгита Поле.

Ирена Данилане посвятила 36 лет своей трудовой деятельности латвийской службе крови, донорам и развитию донорского движения.

Директор VADC подчеркивает, что Ирена Данилане была "надежной и любящей опорой для своего супруга, профессора Анатолия Данилана".

Издание Kas Jauns сообщает, что причиной смерти Ирены стала злокачественная опухоль. Врачи обнаружили ее лишь около месяца назад. Подтвердился самый худший сценарий - рак четвертой стадии, распространившийся по всей брюшной полости. К сожалению, ни операция, ни терапия уже не могли спасти Ирену.

Профессор Данилан в комментарии изданию отметил, что ничто не указывало на серьезные проблемы со здоровьем - супруга даже не подозревала, что у нее уже долгое время была злокачественная опухоль.

В разговоре с Kas Jauns Анатолий рассказал, что в это трудное время большой опорой для него стала дочь Иева, которая оказывает эмоциональную поддержку и помогла организовать похороны.

Ранее сообщалось, что Анатолий Данилан и его супруга Ирена влюбились друг в друга 60 лет назад.

"Я счастлив и рад, мне повезло", - говорил профессор в телешоу Zilonis studijā.

"Тогда мы еще не понимали, что станем единственными друг для друга на всю жизнь. Мне казалось, что это мой человек, но жизнь переменчива, и все могло сложиться по-разному", - вспоминал он.

"Она мне помогает. Я, например, не умею готовить, зато делаю другое, чего не умеет она", - добавил тогда Анатолий.

Портал RUS TVNET выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Ирены Данилане.