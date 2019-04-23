Вт, 23.04.2019
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Власти Шри-Ланки назвали теракты местью за стрельбу в мечетях Новой Зеландии
Видео с возможным нападавшим

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ФОТО: Reuters/ScanPix

Ответственность за теракты на Шри-Ланке взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство", сообщает Reuters во вторник, 23 апреля.

В то же время группировка не предоставила доказательств своей причастности к атакам на острове.

Ранее прозвучало, что ответственность за серию взрывов на Шри-Ланке взяла на себя группировка "Джамаат ат-Таухид аль-Ватания" ("Национальное единение").

Как сообщалось, всего на Шри-Ланке произошли девять взрывов. Погибли по меньшей мере 321 человек, среди них 45 детей. 

Власти Шри-Ланки назвали теракты местью за стрельбу в мечетях Новой Зеландии, где погибли 50 человек.

Обнародовано и видео с одним из возможных нападавших:  

По подозрению в организации взрывов задержаны 40 человек.

Галерея: Взрывы на Шри-Ланки

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