Власти Шри-Ланки назвали теракты местью за стрельбу в мечетях Новой Зеландии
Ответственность за теракты на Шри-Ланке взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство", сообщает Reuters во вторник, 23 апреля.
В то же время группировка не предоставила доказательств своей причастности к атакам на острове.
Ранее прозвучало, что ответственность за серию взрывов на Шри-Ланке взяла на себя группировка "Джамаат ат-Таухид аль-Ватания" ("Национальное единение").
Как сообщалось, всего на Шри-Ланке произошли девять взрывов. Погибли по меньшей мере 321 человек, среди них 45 детей.
Власти Шри-Ланки назвали теракты местью за стрельбу в мечетях Новой Зеландии, где погибли 50 человек.
Обнародовано и видео с одним из возможных нападавших:
По подозрению в организации взрывов задержаны 40 человек.
Галерея: Взрывы на Шри-Ланки