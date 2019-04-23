Суд Франции отклонил просьбы находящихся в Сирии граждан позволить вернуться

Государственный совет в коротком сообщении пояснил, что судья не мог принять положительное решение по этому вопросу, так как он "включает в себя переговоры с зарубежными учреждениями власти или вмешательство на территорию другого государства".

Суд проинформировал, что отказал гражданам Франции в репатриации их и их детей, добавив, что сейчас они находятся в Сирии.

В этом месяце на саммите G-7 в Париже состоялись широкие дискуссии о том, что делать с возможными экстремистами и членами их семей с Запада, которые уехали в Сирию.