Проведен обыск у руководителя комитета Рижской думы Росликова

Эту информацию подтвердила и представитель Рижской думы Байба Гайлите. Сотрудники СГБ провели в кабинете около получаса, обыскав только его, выяснила LETA. Более подробных комментариев у думы нет.

Агентство LETA в СГБ выяснило, что обыск проведен по начатому уголовному процессу о разжигании национальной, расовой и этнической розни.

Там отметили, что процессуальные действия ведутся на нескольких объектах.

По неофициальной информации LETA, сотрудники СГБ побывали и дома у Росликова.

Исполняющий обязанности председателя Рижской думы Олег Буров подтвердил, что присутствовал при процессуальных действиях, как это и предусматривает его должность. Более подробную информацию он не предоставил, так как подписался о неразглашении информации.

По сведениям LETA, действия СГБ связаны с листовками, распространявшимися в феврале этого года. На них был призыв явиться на митинг "Согласия".

На фотографиях в соцсетях было видно, как жителям Болдераи выдаются листовки, на которых мэр Риги Нил Ушаков, изображенный в униформе узника концлагеря, схвачен солдатами, эмблема на касках которых напоминает эмблему национального объединения "Все для Латвии". На шее у Ушакова висит плакат "Потому что русский".

Также, возможно, действия связаны со страничкой 101.kilometrs в социальной сети Facebook. По наблюдениям LETA, на этой платформе публиковались посты о Латвии как неудавшейся стране, высмеивая политиков у власти. Также здесь часто критиковалось и руководство думы.

Депутат фракции "Согласие" Михаил Каменецкий ранее сказал LETA, что у него нет информации о визите службы безопасности к однопартийцу.

"Это и логично, ведь сотрудники служб безопасности обычно не информируют о своих визитах", - сказал он.

После обыска Росликов в сопровождении оперативных сотрудников покинул здание Рижской думы.

Депутат Рижской думы Виестурс Зепс сообщил агентству LETA, что видел Росликова уходящим в сопровождении сотрудников Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, но не заметил, чтобы работники бюро изъяли в кабинете компьютер или документы.

Как свидетельствует декларация должностного лица Росликова за 2018 год, ему принадлежит квартира в Риге. Зарплата Росликова в самоуправлении составила в прошлом году 12 372 евро, он также имеет долговые обязательства в размере 106 тысяч евро.