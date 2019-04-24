Жириновский устроил у посольства Латвии в Москве акцию протеста в поддержку Ушакова

На прошлой неделе у посольства Латвии в Москве прошла акция протеста, которую организовала российская Либерально-демократическая партия: ее лидер Владимир Жириновский выразил поддержку отстраненному от должности мэру Риги Нилу Ушакову, сообщает агентство LETA.
Согласно информации Министерства иностранных дел, около 50 протестующих, в том числе и Жириновский, "используя реторику розни и угроз" выразили осуждения реализуемой Латвии политикой в вопросах нацменьшинств, а также выразили поддержку Ушакову.
Как указывает министерство, принимая во внимание, что о проведении акции протеста посольство проинформировано не было, посольство Латвии официально обратилось в МИД России, подав ноту.
В плане безопасности акция протеста прошла без происшествия, добавили в МИДе.