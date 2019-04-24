Друг детей ЛеНеСОн приглашает на последнюю встречу в сезоне перед летними каникулами

Концертный цикл предназначен для детей от пяти до одиннадцати лет. Представления с участием ЛеНеСОна проходят на латышском и русском языках.

В последнем концерте этого сезона ЛНСО исполнит произведения английского композитора Бенджамина Бриттена: цикл "Музыкальные вечера" и популярную "Простую симфонию".

Бенджамин Бриттен (1913 – 1976) - пожалуй, самый выдающийся английский композитор ХХ века. Его музыкальная одаренность проявилась уже в раннем детстве, а в 14 лет он был уже автором около ста произведений. В 22 года Бриттен написал музыку для романтической киноповести о запрещенной любви: прекрасную девушку любит бедный парень, поэтому отец девушки запрещает им жениться. В программе концерта она исполняется наряду с "Простой симфонией" Бриттена, рецепт создания которой так же прост, как и ее название: композитор взял свои ранние детские опусы и переработал их для небольшого симфонического оркестра.

"Простая симфония" знакомит детей с тем, чем, по сути, является симфония. А также они могут поближе познакомиться с лендлером и другими характерными танцами разных народов.

Как обычно, музыку дополняют живые иллюстрации художницы Вивианны Марии Станиславской, которые создаются прямо на глазах во время исполнения.

Слушая конкретную музыку, художница тут же живописно иллюстрирует ее, и иллюстрации проецируются на экран над сценой.

Во время концерта актеры Валдис Ванагс, Алексей Гейко и Санита Паула будут сопровождать нас в путешествии по Англии, познакомят слушателей с жанром симфонии и развлекут шутками.

ФОТО: Пресс-фото

На сцену также выйдет и симфонический оркестр средней музыкальной школы имени Эмиля Дарзиня. Автор сценария - обладательница приза "Латвийский дизайн" 2019 года, рекламистка, режиссер и автор блестящих идей Уна Розенбаума, дирижер - профессор Латвийской Академии музыки Андрис Вецумниекс.

В антракте концерта дети смогут познакомиться с одним из самых ярких духовых инструментов оркестра - трубой.

Так как это заключительный концерт сезона, то слушатели получат дипломы за примерное слушание, а в конце смогут сфотографироваться с самим ЛеНеСОном.

Программу из произведений Бенджамина Бриттена 27 апреля артисты исполнят дважды: в 11.00 на русском языке вместе с Алексеем Гейко и в 14.00 на латышском языке с Валдисом Ванагсом. Билеты можно приобрести в кассах Большой гильдии и Biļešu paradīze. В качестве поддержки многодетным семьям предлагается скидка в 30% обладателям семейной карты 3+ Goda ģimene.

Во время концерта в Большой гильдии откроются книжные столы: издательство Liels un mazs предложит детские книги и издания книжной серии Bikibuks.

Уже сейчас в предварительную продажу поступили абонементы на концерты цикла «ЛеНеСОн» в следующем сезоне.